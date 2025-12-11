教訓女兒「網路上別和陌生人聊天」　誇張媽找3人真的綁架她

▲母親為了讓女兒學到教訓，竟然找人綁架。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州一名母親因為女兒不聽勸，時常上網和陌生人聊天，為了給女兒一個教訓竟然策劃綁架案，找人從家中把她擄走、綁在樹上，誇張行為讓她與3名同夥被捕。

女子漢比(Tamara “Tammi” Hamby)3日向警方自首，她為了給22歲女兒一個教訓，唆使3名同夥一同進行綁架案。警方11月17日接獲報案，發現漢比的女兒疑似遭到綁架，其患有智力與身體殘疾。

警方調查發現，漢比因為女兒不聽她的話，一直在網路上和陌生人聊天，擔心對方會遇到網路詐騙所以策畫這起綁架案，並且找女兒的家庭照顧員查爾德斯(Shannon Yazmin Yvonne Childers)一起加入。

I don’t know who needs to hear this, but you can’t have your disabled daughter kidnapped to “teach her a lesson”.



You stop the access; the internet.



Tamara Hamby from Arkansas conspired w/her 22 yo daughter’s aide to kidnap her since she was online talking to a fake celebrity. pic.twitter.com/8Va0Zl7dsl — Southern FFA Family (@FFAFamily) December 11, 2025

查爾德斯另外又招募戴維(David Q. Quach)和妮可(Nico Austria)幫忙，2人戴著滑雪面罩闖進家中將漢比的女兒綁架，後來把她帶到一處田野中綁在樹上，女兒嚇壞了後來成功掙脫，但又被戴維和妮可撲倒、重新綁回樹上。

漢比的女兒最後還是成功逃脫，並且成功報警。警方表示，女子向他報案時覺得生命受到威脅，非常害怕，全程都緊抱著泰迪熊。

漢比的丈夫向當地媒體表示，因為女兒多次在網路上和假冒知名歌手的人聯絡，很擔心女兒真的會被綁架，所以妻子才會瞞著他做出這種行動，並不是真的要傷害女兒。

漢比被控綁架、非法監禁、虐待弱勢殘疾人士、毆打和恐怖威脅罪，另外3人也因涉入綁架案被捕。