AIT挺台審查1.25兆國防預算　綠黨團：希望國民黨別又說一套做一套

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受三立網路節目「一件軍外套」專訪，提到總統賴清德宣布8年1.25兆國防預算時表示，當立法院進入預算的細部審查階段時，他們也很期待可以回答台灣立法機構的朋友們的各項問題。並強調「和平與對話」，必須與「嚇阻」共存。對此，民進黨團今（11日）回應，過去國民黨多次跟AIT官員見面，也表達同樣肯定的態度，希望國民黨說到做到，不要到AIT說一套、回立法院開記者會又另一套。

谷立言在專訪中表示，提出國防特別預算是透過嚇阻來提升和平的重要一步，他知道在民主國家中，預算都必須經過完整的立法程序，他有信心，台灣各政黨都會為了提高國防預算而團結。谷立言強調，當立法院進入預算的細部審查階段時，他們也很期待可以回答台灣立法機構的朋友們的各項問題。

對於AIT說法，鍾佳濱表示，民主國家各政黨可以對國家政策有不同看法，對於國家外來威脅時就應該團結一致，AIT谷立言提到，美國對於各民主同盟國家都願意盡力，提供必要防衛自身武器，台灣軍購也被美國所重視，過去國民黨多次跟AIT官員見面，也表達同樣肯定的態度。

鍾佳濱指出，谷立言希望各政黨團結一致，他也樂於跟各黨溝通，希望國民黨說到做到，不要到AIT說一套、回立法院開記者會又另一套，與其看國民黨說什麼，不如看他們做什麼，保衛國家安全，是立法院不分朝野共同職責，請藍白說到要做到。

鍾佳濱提到，川普在最新公布的國防政策中一再揭露，美國希望讓整個世界的和平秩序由各民主同盟分擔，美國會在相關軍事採購上支援各民主同盟，但各民主國家也要為自己國防負起責任。

鍾佳濱指出，AIT態度一向是，台灣為了防衛自身需要的武器，美國一定全力協助。希望朝野政黨共同支持，若在野黨有任何看法，AIT也樂於提供意見。