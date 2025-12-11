爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

▲涉犯京華城等案的柯文哲今（11日）到台北地院出庭，批法條規定庭訊錄音錄影公開播送「怎麼做半套？」（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（11日）審理京華城等案，上午還沒進入表定提示證據程序，先花1個多小時處理遊戲規則，提抗告爭取法庭直播的柯文哲，當庭得知被告最後陳述內容不納入公開播送範圍，脫口表示法條規定很奇怪、「怎麼做半套？」他認為如果不想被拍到，「以後就戴面具來開庭！」沈慶京也贊成直播「希望最好所有亞洲人都能看到」！

今上午庭期從9點30分延遲到9點45分，合議庭3位法官才上庭，審判長解釋，因司法院網路故障，一時無法從網路抓取最新版整理好的筆錄，所以耽誤時間，但接著處理庭訊錄音錄影公開播送事宜，又花費許多時間。

▲涉犯京華城等案的柯文哲今（11日）到台北地院出庭前，先受訪表明無罪主張。（圖／記者黃哲民攝）

審判長表示，針對宣判後5日內「公開播送」本案言詞辯論與宣判錄音錄影的裁定，已收到3名被告所提的抗告，其中柯文哲與沈慶京要求同步直播，端木正主張「遺忘權」、要求不公開他的影像或加以遮隱，審判長當庭訊問其餘被告意見，以便盡快一併送交高院審理，避免分給不同法官出現見解歧異，影響表定下周一（15日）開始的錄製。

檢方與其餘8名被告都說捨棄抗告，參加人鼎越公司的律師還需詢問後回覆。但審判長解說依照《刑事訴訟法》與司法院頒訂的《公開播送實施辦法》規定，量刑辯論、沒收辯論與被告最後陳述，都不納入公開播送範圍，此時，柯文哲表示有意見。

他質疑這樣的法條規定很奇怪，要公開就全部公開，怎麼做半套？律師團也為柯主張，被告最後陳述同屬對於檢方論告內容的「言詞辯論」，實施辦法超出《刑事訴訟法》授權，建請審判長准許被告最後陳述納入公開播送範圍。

審判長笑說，就是怕大家不清楚規定，畢竟「公開播送」是第1次，所以先講清楚，提醒被告若有話想講而且想被公開播送，在檢方論告後的被告答辯時間，就趕快說完，審判長並諭知其他被告若有法定「危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形」，須在當次言詞辯論庭結束前，聲請對自己的畫面變聲、變像處理。

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京（右），今（11日）到台北地院出庭爭取法庭直播、「希望最好所有亞洲人都能看到！」（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲還是不服，認為法庭「直播」是首次、難免會有很多問題，如果出庭不想被拍到，「以後就戴面具來開庭！」

審判長笑著解釋「戴面具出庭，不符合法庭莊嚴需求」，戴口罩「自備馬賽克」可以接受，由於鏡頭從法台居高臨下，會拍到旁聽民眾，審判長建議旁聽民眾若不想尊容入鏡，請自備口罩，開庭時法庭裡人很多，也適合戴口罩。

吳順民的律師孫小萍冒出「檢方論告可否不納入公開播送」的疑問，主張檢方論告內容對被告不利，上網也會永流傳，能否主張「遺忘權」？

審判長自稱只是地院1個合議庭，雖可依法獨立審判，但遵守「公開播送」的法律規定，比較符合最基本的平等原則，也就是「公開播送」仍起自檢方論告，待被告的律師全部答辯完畢就停止。

柯文哲的律師鄭深元建請鏡頭從旁聽席往法台拍攝，比較符合旁聽者面對法官的真實場景，「法庭直播沒有前例，有賴貴院創造」，不過沈慶京的律師贊同合議庭安排，因美國法庭直播也是從法台往下拍，不然只會拍到一堆背影。

沈慶京這時舉手發言，自稱工商人士，被檢方用政治理由捲入這件政治案件，就算獲判無罪、「遲來的正義，對我已無用處」。審判長問他這跟「公開播送」何關？

沈慶京強調「所以我贊成直播！讓所有人看到！希望最好所有亞洲人都能看到！」他自稱坦蕩蕩、不怕直播，希望高院支持，否則「一點點遲來的正義，對我而言，蕩然無存！」

合議庭上午11點暫休庭10分鐘，恢復開庭後，鼎越公司委任律師也表明不抗告「公開播送」裁定，北院隨即作業，將抗告卷證送交高院審理。