　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

▲台北地院審理京華城案，柯文哲出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲今（11日）到台北地院出庭，批法條規定庭訊錄音錄影公開播送「怎麼做半套？」（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（11日）審理京華城等案，上午還沒進入表定提示證據程序，先花1個多小時處理遊戲規則，提抗告爭取法庭直播的柯文哲，當庭得知被告最後陳述內容不納入公開播送範圍，脫口表示法條規定很奇怪、「怎麼做半套？」他認為如果不想被拍到，「以後就戴面具來開庭！」沈慶京也贊成直播「希望最好所有亞洲人都能看到」！

今上午庭期從9點30分延遲到9點45分，合議庭3位法官才上庭，審判長解釋，因司法院網路故障，一時無法從網路抓取最新版整理好的筆錄，所以耽誤時間，但接著處理庭訊錄音錄影公開播送事宜，又花費許多時間。

▲▼柯文哲京華城案開庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲今（11日）到台北地院出庭前，先受訪表明無罪主張。（圖／記者黃哲民攝）

審判長表示，針對宣判後5日內「公開播送」本案言詞辯論與宣判錄音錄影的裁定，已收到3名被告所提的抗告，其中柯文哲與沈慶京要求同步直播，端木正主張「遺忘權」、要求不公開他的影像或加以遮隱，審判長當庭訊問其餘被告意見，以便盡快一併送交高院審理，避免分給不同法官出現見解歧異，影響表定下周一（15日）開始的錄製。

檢方與其餘8名被告都說捨棄抗告，參加人鼎越公司的律師還需詢問後回覆。但審判長解說依照《刑事訴訟法》與司法院頒訂的《公開播送實施辦法》規定，量刑辯論、沒收辯論與被告最後陳述，都不納入公開播送範圍，此時，柯文哲表示有意見。

他質疑這樣的法條規定很奇怪，要公開就全部公開，怎麼做半套？律師團也為柯主張，被告最後陳述同屬對於檢方論告內容的「言詞辯論」，實施辦法超出《刑事訴訟法》授權，建請審判長准許被告最後陳述納入公開播送範圍。

審判長笑說，就是怕大家不清楚規定，畢竟「公開播送」是第1次，所以先講清楚，提醒被告若有話想講而且想被公開播送，在檢方論告後的被告答辯時間，就趕快說完，審判長並諭知其他被告若有法定「危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形」，須在當次言詞辯論庭結束前，聲請對自己的畫面變聲、變像處理。

▲台北地院審理京華城案，沈慶京出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京（右），今（11日）到台北地院出庭爭取法庭直播、「希望最好所有亞洲人都能看到！」（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲還是不服，認為法庭「直播」是首次、難免會有很多問題，如果出庭不想被拍到，「以後就戴面具來開庭！」

審判長笑著解釋「戴面具出庭，不符合法庭莊嚴需求」，戴口罩「自備馬賽克」可以接受，由於鏡頭從法台居高臨下，會拍到旁聽民眾，審判長建議旁聽民眾若不想尊容入鏡，請自備口罩，開庭時法庭裡人很多，也適合戴口罩。

吳順民的律師孫小萍冒出「檢方論告可否不納入公開播送」的疑問，主張檢方論告內容對被告不利，上網也會永流傳，能否主張「遺忘權」？

審判長自稱只是地院1個合議庭，雖可依法獨立審判，但遵守「公開播送」的法律規定，比較符合最基本的平等原則，也就是「公開播送」仍起自檢方論告，待被告的律師全部答辯完畢就停止。

柯文哲的律師鄭深元建請鏡頭從旁聽席往法台拍攝，比較符合旁聽者面對法官的真實場景，「法庭直播沒有前例，有賴貴院創造」，不過沈慶京的律師贊同合議庭安排，因美國法庭直播也是從法台往下拍，不然只會拍到一堆背影。

沈慶京這時舉手發言，自稱工商人士，被檢方用政治理由捲入這件政治案件，就算獲判無罪、「遲來的正義，對我已無用處」。審判長問他這跟「公開播送」何關？

沈慶京強調「所以我贊成直播！讓所有人看到！希望最好所有亞洲人都能看到！」他自稱坦蕩蕩、不怕直播，希望高院支持，否則「一點點遲來的正義，對我而言，蕩然無存！」

合議庭上午11點暫休庭10分鐘，恢復開庭後，鼎越公司委任律師也表明不抗告「公開播送」裁定，北院隨即作業，將抗告卷證送交高院審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍中尉爬上床！性侵下屬17分鐘
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

買完菜機車不見了！84歲嬤急報案　東港警超神巷子裡找回

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

快訊／獨居男多天沒出門！里長尋人聞臭味　破門驚見他已死亡

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

轎車追撞「側翻滑壘」再擊落2騎士　奇景「立筊」不倒畫面曝

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

買完菜機車不見了！84歲嬤急報案　東港警超神巷子裡找回

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

快訊／獨居男多天沒出門！里長尋人聞臭味　破門驚見他已死亡

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

轎車追撞「側翻滑壘」再擊落2騎士　奇景「立筊」不倒畫面曝

金門男蛇行騎車忽快忽慢！遇盤查催油門想落跑　警一查是通緝犯

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

【拿生死狀衝現場！】游智彬鬧場險被車撞　王世堅一旁無言

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

更多熱門

相關新聞

柯文哲出庭　轟法庭直播淪「事後紀錄片」

柯文哲出庭　轟法庭直播淪「事後紀錄片」

台北地院審理京華城等案，今(11日)連續2天全日開庭提示證據，柯文哲等11名被告全員到齊。柯文哲上午在開庭前接受媒體聯訪，痛批「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」，並質疑法庭直播淪為事後紀錄片，「你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

京華城大辯論前哨戰登場　柯文哲11被告全到齊

京華城大辯論前哨戰登場　柯文哲11被告全到齊

新北巡佐護航賭場索賄34萬　圖利罪判4年半

新北巡佐護航賭場索賄34萬　圖利罪判4年半

前北市議員許富男貪污案　判6年定讞

前北市議員許富男貪污案　判6年定讞

台南高官特支費當私人ATM　老婆購物吃好料全都公家出

台南高官特支費當私人ATM　老婆購物吃好料全都公家出

關鍵字：

法庭直播公開播送遺忘權京華城貪污圖利收賄

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面