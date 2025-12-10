　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民發大財」 。（圖／記者賴文萱攝）

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天（10日）舉行「起造新高雄、成為經濟首都」政策說明會，全程以經濟為主軸，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」。她受訪時強調，她跟其他的市長參選人政見是完全區隔的，她不講政績，不講過往中央地方的政績，是講高雄現在的問題，以及未來怎麼去找到問題的解方。

林岱樺指出，她跟其他市長參選人的政見是完全區隔的，她不講現有中央地方的政績或者是現在做的事情，她是在延續這樣的市政之下，談在她未來擔任市長後，怎麼解決現在城市的問題，而展現出不同的一個政策願景。

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼林岱樺政策發表會，獲產官學界力挺，前交通部長賀陳旦（左六）也現身助講。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼前交通部長賀陳旦替林岱樺助講。（圖／記者賴文萱攝）

林岱樺也說，她今日政策願景的特點，是去講現在高雄傳統產業的國際布局，這也是跟其他候選人最大的一個區隔，從城市問題的解決由下而上地來擘劃市政，是以所有產業在立足高雄、放眼全球這樣佈局來做擘劃，所以是完全不同的一個政策方向。她強調，未來還會有大概一到兩場政策發表會，她今天只講高雄的產業政策，那當然，第二場會更有亮點，讓她先賣個關子。

特別的是，前交通部長賀陳旦今天也現身為林岱樺助講，他表示，到場是為支持一個關心人民、解決問題，且能持續堅持的候選人林岱樺，也提及林岱樺過去致力電動公車法規及產業推動上，付出高度努力及成果讓他印象深刻，賀陳旦也以其交通專業肯定其五大分區及科技市政擘劃，他表示認同南運籌策略整合國道七號，讓貨運車流不會影響市民，實現真正的交通轉型。

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者賴文萱攝）

▲林岱樺提出三大護國產業與五大區域規劃 。（圖／記者賴文萱攝）

林岱樺今日向市民正式提出起造新高雄做臺灣領頭羊的政策發布，她強調，高雄不是首都的配角，高雄會成為臺灣經濟的三大護國產業，已經是賴總統中央政策與國際局勢正式的正確方向，透過市政的擘劃，讓科技與傳統產業並行升級，讓高雄成為軍工國產化的重要基地，讓海洋能源與運輸更為安全，平時有就業，戰時能防衛，以及三大護國產業能夠真正讓高雄站上國際舞台的實力。

高雄的五大區域亮點，落實了縣市的合併，以及最重要的高高屏高雄38區，每一區都能找到定位，看得到未來產業要升級，生活要進步，城市要均衡，這是高雄下一個十年的關鍵，要起造嶄新的高雄，一個企業有訂單，年輕人有未來，家鄉子弟可以安居樂業的新高雄，懇請市民朋友大力支持。

林岱樺也在發表會中喊出，高雄要匯聚38區的力量，成為台灣的經濟首都，透過正確的產業政策與區域發展策略，未來的高雄，簡而言之就是訂單、訂單、大訂單，賺錢、賺錢、賺大錢！老闆有訂單、市民賺大錢，這就是經濟首都的實質內涵！

她並強調，接棒的市長，必須在前人的基礎上，帶動高雄的經濟，創造市民的城市光榮感。她將以「經濟首都」做為城市願景，以大改革為手段，提出邁向世界的「新高雄計畫」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

逾252位立委助理連署要陳玉珍撤自肥條款　明將邀朝野立委一同參與

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

更多熱門

相關新聞

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天（10日）舉行「起造新高雄、成為經濟首都」政策說明會，全程以經濟為主軸，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」，火力全開端出三大護國產業、五大區域規劃的完整藍圖，彷彿回到韓國瑜時期的所喊出的高雄發大財，顯示林岱樺目前訴求聚焦在產業升級與國家戰略需求。

毛巾小鎮的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

毛巾小鎮的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

關鍵字：

標籤:高雄經濟林岱樺產業升級護國產業區域規劃

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面