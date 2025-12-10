林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

▲林岱樺推出經濟政策，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今天（10日）舉行「起造新高雄、成為經濟首都」政策說明會，全程以經濟為主軸，高喊「老闆有訂單、市民賺大錢」。她受訪時強調，她跟其他的市長參選人政見是完全區隔的，她不講政績，不講過往中央地方的政績，是講高雄現在的問題，以及未來怎麼去找到問題的解方。

林岱樺指出，她跟其他市長參選人的政見是完全區隔的，她不講現有中央地方的政績或者是現在做的事情，她是在延續這樣的市政之下，談在她未來擔任市長後，怎麼解決現在城市的問題，而展現出不同的一個政策願景。

▲▼林岱樺政策發表會，獲產官學界力挺，前交通部長賀陳旦（左六）也現身助講。（圖／記者賴文萱攝）

林岱樺也說，她今日政策願景的特點，是去講現在高雄傳統產業的國際布局，這也是跟其他候選人最大的一個區隔，從城市問題的解決由下而上地來擘劃市政，是以所有產業在立足高雄、放眼全球這樣佈局來做擘劃，所以是完全不同的一個政策方向。她強調，未來還會有大概一到兩場政策發表會，她今天只講高雄的產業政策，那當然，第二場會更有亮點，讓她先賣個關子。

特別的是，前交通部長賀陳旦今天也現身為林岱樺助講，他表示，到場是為支持一個關心人民、解決問題，且能持續堅持的候選人林岱樺，也提及林岱樺過去致力電動公車法規及產業推動上，付出高度努力及成果讓他印象深刻，賀陳旦也以其交通專業肯定其五大分區及科技市政擘劃，他表示認同南運籌策略整合國道七號，讓貨運車流不會影響市民，實現真正的交通轉型。





▲林岱樺提出三大護國產業與五大區域規劃 。（圖／記者賴文萱攝）

林岱樺今日向市民正式提出起造新高雄做臺灣領頭羊的政策發布，她強調，高雄不是首都的配角，高雄會成為臺灣經濟的三大護國產業，已經是賴總統中央政策與國際局勢正式的正確方向，透過市政的擘劃，讓科技與傳統產業並行升級，讓高雄成為軍工國產化的重要基地，讓海洋能源與運輸更為安全，平時有就業，戰時能防衛，以及三大護國產業能夠真正讓高雄站上國際舞台的實力。

高雄的五大區域亮點，落實了縣市的合併，以及最重要的高高屏高雄38區，每一區都能找到定位，看得到未來產業要升級，生活要進步，城市要均衡，這是高雄下一個十年的關鍵，要起造嶄新的高雄，一個企業有訂單，年輕人有未來，家鄉子弟可以安居樂業的新高雄，懇請市民朋友大力支持。

林岱樺也在發表會中喊出，高雄要匯聚38區的力量，成為台灣的經濟首都，透過正確的產業政策與區域發展策略，未來的高雄，簡而言之就是訂單、訂單、大訂單，賺錢、賺錢、賺大錢！老闆有訂單、市民賺大錢，這就是經濟首都的實質內涵！

她並強調，接棒的市長，必須在前人的基礎上，帶動高雄的經濟，創造市民的城市光榮感。她將以「經濟首都」做為城市願景，以大改革為手段，提出邁向世界的「新高雄計畫」。