　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

▲2026高雄市長激戰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲2026高雄市長可能人選，許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選舉競爭激烈，民進黨方面，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆已登記初選，國民黨則是立委柯志恩呼聲極高。對此，TVBS民調中心今（1日）公布最新民調，若是柯志恩對決賴瑞隆，賴瑞隆支持度42%對上柯志恩40%，小幅領先2個百分點，而許智傑、邱議瑩、林岱樺則皆落後柯志恩7至10個百分點。

柯志恩對決綠營4人

根據TVBS高雄市長民調，詢問民眾「若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決」，賴瑞隆支持度42%小幅領先柯志恩40%，賴瑞隆較9月調查略升1百分點、柯志恩略減1百分點，另外19%未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩2個百分點，仍呈現勢均力敵的情況 。

進一步交叉分析，20-29歲年輕選民支持賴瑞隆的比例最高56%；在30-39 歲（44%）及40-49 歲民眾（40%）支持賴瑞隆的比例在四成以上，而支持柯志恩也有近四成；在50-59歲及60 歲以上民眾支持柯志恩的比例，皆高於賴瑞隆。

在地區方面，鼓山三民支持賴瑞隆比例提高14個百分點至50%，轉為領先柯志恩31%；苓雅前鎮地區也有50%民眾支持賴瑞隆，高於37%支持柯志恩；鳳山大寮、岡山美濃及左營楠梓地區，支持柯志恩的比例皆高於賴瑞隆，其中岡山美濃地區支持柯志恩的比例提高6個百分點至42%，支持賴瑞隆的比例下滑8個百分點至38%，岡山美濃地區由支持賴瑞隆，轉為支持柯志恩，可能與美濃大峽谷、月世界等地盜採砂石、濫倒廢棄物案件有關。左營楠梓地區支持柯志恩的比例最高為48%，高於支持賴瑞隆的36%。

另外，若是柯志恩對決許智傑，民調顯示，柯志恩支持度42%，與今年九月調查時相當，許智傑支持度則略減至35%，雙方差距略增至 7 個百分點，另外 22%未決定。

若是柯志恩對決邱議瑩，結果顯示，柯志恩支持度略減至43%，邱議瑩的支持度也略減至35%，雙方差距維持8 個百分點，另外21%未決定。

若是柯志恩若對決林岱樺，結果顯示，柯志恩支持度略降2個百分點至40%，林岱樺的支持度也略減為30%，雙方差距略增至10個百分點，另外，29%未決定。

▼TVBS高雄民調。（圖／TVBS民調中心提供，下同）

▲▼TVBS高雄民調。（圖／TVBS民調中心提供）

高雄市長陳其邁滿意度

針對高雄市長陳其邁連任至今的施政表現，民調顯示，有65%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，29%還算滿意），是歷次調查高點，與連任兩年半時相 ，略增 1 個百分點；不滿意的比例略減3 個百分點至23%（12%不太滿意，11%很不滿意），12%沒有表示意見。

另外，民調調查「高雄市政府積極推動演唱會經濟」民眾感受，有71%市民（36%非常有幫助，35%還算有幫助）認為對高雄經濟發展有幫助，僅16%認為沒幫助（10%不太有幫助，6%完全沒幫助），13%沒有表示意見。

▲▼TVBS高雄民調。（圖／TVBS民調中心提供）

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 20 日至 27 日晚間 18，：30 至 22，：00 進行的調查，共接觸 1,283 位 20 歲以上台南市民，其中拒訪為 269位，拒訪率為 21%，最後成功訪問有效樣本 1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

民團廢憲訴法公投恐無法綁大選　徐國勇：綠是否提公投正審慎考慮

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

民眾黨爆退黨潮？　徐國勇稱「不予批評」後喊：歡迎大家加入民進黨

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

民團廢憲訴法公投恐無法綁大選　徐國勇：綠是否提公投正審慎考慮

挺徐斯儉任副防長　顧立雄：他多次參與台美軍事交流

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

海鯤號錨具12月中修好！顧立雄駁政治性海測　依約罰台船每日19萬

民眾黨爆退黨潮？　徐國勇稱「不予批評」後喊：歡迎大家加入民進黨

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

餵養方式會影響代謝　長庚研究揭「母乳」有助減少嬰幼兒肥胖

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

【火力猛！】林岱樺狂酸對手「花錢買民調帶風向」

政治熱門新聞

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

主持19年畫句點！陳揮文證實「被請辭」

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

淡水16里大停水終於復水！市府：補償機制研議中

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

基隆自來水連日傳異味！謝國樑緊急開會

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

國安官員：北京升高中日緊張情勢下不了車　有三大誤判

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

曝淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商

更多熱門

相關新聞

三地賣文山麥當勞「創區域高價」　每坪土地飆141萬

三地賣文山麥當勞「創區域高價」　每坪土地飆141萬

1987年開幕、曾是高雄第二家「麥當勞」的澄清店，是許多高雄人童年回憶。2011年搬到文山特區開設「高雄新澄清旗艦餐廳」後，成為當地地標。實登揭露，該店由「南台灣土地公」蔡天贊旗下建誌營造，以4億1292萬元再度掃進口袋，換算單價141萬元創區域新高。

即／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明搶救中

即／國1漁港交流道計程車翻覆　傷亡不明搶救中

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

林岱樺火力全開　酸對手花錢買民調

林岱樺火力全開　酸對手花錢買民調

賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢

賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢

關鍵字：

TVBS民調賴瑞隆柯志恩林岱樺邱議瑩許智傑民調高雄

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面