TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

▲2026高雄市長可能人選，許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者郭運興／台北報導

2026高雄市長選舉競爭激烈，民進黨方面，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆已登記初選，國民黨則是立委柯志恩呼聲極高。對此，TVBS民調中心今（1日）公布最新民調，若是柯志恩對決賴瑞隆，賴瑞隆支持度42%對上柯志恩40%，小幅領先2個百分點，而許智傑、邱議瑩、林岱樺則皆落後柯志恩7至10個百分點。

柯志恩對決綠營4人

根據TVBS高雄市長民調，詢問民眾「若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決」，賴瑞隆支持度42%小幅領先柯志恩40%，賴瑞隆較9月調查略升1百分點、柯志恩略減1百分點，另外19%未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩2個百分點，仍呈現勢均力敵的情況 。

進一步交叉分析，20-29歲年輕選民支持賴瑞隆的比例最高56%；在30-39 歲（44%）及40-49 歲民眾（40%）支持賴瑞隆的比例在四成以上，而支持柯志恩也有近四成；在50-59歲及60 歲以上民眾支持柯志恩的比例，皆高於賴瑞隆。

在地區方面，鼓山三民支持賴瑞隆比例提高14個百分點至50%，轉為領先柯志恩31%；苓雅前鎮地區也有50%民眾支持賴瑞隆，高於37%支持柯志恩；鳳山大寮、岡山美濃及左營楠梓地區，支持柯志恩的比例皆高於賴瑞隆，其中岡山美濃地區支持柯志恩的比例提高6個百分點至42%，支持賴瑞隆的比例下滑8個百分點至38%，岡山美濃地區由支持賴瑞隆，轉為支持柯志恩，可能與美濃大峽谷、月世界等地盜採砂石、濫倒廢棄物案件有關。左營楠梓地區支持柯志恩的比例最高為48%，高於支持賴瑞隆的36%。

另外，若是柯志恩對決許智傑，民調顯示，柯志恩支持度42%，與今年九月調查時相當，許智傑支持度則略減至35%，雙方差距略增至 7 個百分點，另外 22%未決定。

若是柯志恩對決邱議瑩，結果顯示，柯志恩支持度略減至43%，邱議瑩的支持度也略減至35%，雙方差距維持8 個百分點，另外21%未決定。

若是柯志恩若對決林岱樺，結果顯示，柯志恩支持度略降2個百分點至40%，林岱樺的支持度也略減為30%，雙方差距略增至10個百分點，另外，29%未決定。

▼TVBS高雄民調。（圖／TVBS民調中心提供，下同）

高雄市長陳其邁滿意度

針對高雄市長陳其邁連任至今的施政表現，民調顯示，有65%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，29%還算滿意），是歷次調查高點，與連任兩年半時相 ，略增 1 個百分點；不滿意的比例略減3 個百分點至23%（12%不太滿意，11%很不滿意），12%沒有表示意見。

另外，民調調查「高雄市政府積極推動演唱會經濟」民眾感受，有71%市民（36%非常有幫助，35%還算有幫助）認為對高雄經濟發展有幫助，僅16%認為沒幫助（10%不太有幫助，6%完全沒幫助），13%沒有表示意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 20 日至 27 日晚間 18，：30 至 22，：00 進行的調查，共接觸 1,283 位 20 歲以上台南市民，其中拒訪為 269位，拒訪率為 21%，最後成功訪問有效樣本 1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。