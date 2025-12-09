　
地方 地方焦點

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

▲記者會於同心公園綠地舉行，毛巾品牌、街頭藝人協會代表齊聚宣告活動即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲記者會於同心公園綠地舉行，毛巾品牌、街頭藝人協會代表齊聚宣告活動即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由雲林縣毛巾產業科技發展協會與雲林縣街頭藝人協會共同主辦的「2025雲林巾彩耕地藝術節」，今年將於12月13至14日在虎尾同心公園舉行。主辦單位9日在公園舉辦記者會，宣布活動主題「WONDERFIELD巾彩大地秀」，希望以跨域方式重新連結虎尾毛巾產業、地方文化與民眾生活。

雲林虎尾向來被稱作臺灣毛巾產業的心臟地帶。從早年家戶鼎盛的織布廠，到現今技術升級、跨入機能與永續領域，全台約八成國產毛巾依然出自虎尾。毛巾在當地不只是生活物件，更是土地記憶的一部分，牽動著許多家庭的生計與成長經驗。

▲記者會於同心公園綠地舉行，毛巾品牌、街頭藝人協會代表齊聚宣告活動即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

協會指出，活動邁入第七年，已從原本專注在地產業的小型展售，逐漸成為結合親子、藝術、地方店家與小農的年度節慶。主題強調「柔軟產業與土地生活的交會」，希望讓參與者在公園的步道、攤位與展演之間，看見產業從材料、技術到永續概念的轉型，而非停留在單一產品導向。

立委劉建國出席時提到，虎尾毛巾長期在國內市場占重要位置，但一般消費者對它的認識常停在使用端，很少有機會理解其背後的工藝與變革。他認為，透過公共空間的節慶活動，讓產業以「被看見的方式」走進家庭，是維持地方產業生命力的重要途徑。

▲記者會於同心公園綠地舉行，毛巾品牌、街頭藝人協會代表齊聚宣告活動即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲毛巾小鎮的節慶大秀，「2025雲林巾彩耕地藝術節」把產業故事搬進同心公園。（圖／記者游瓊華翻攝）

毛巾科技協會理事長巫金周表示，今年活動的規畫更著重「走進場域的體驗」。除了展示如膠原蛋白機能紗、咖啡紗等新材質毛巾，也與在地藝術家、社區團體合作推出特色聯名禮盒。在他眼中，毛巾從日用品延伸為生活風格的載體，是近年產業升級過程的重要象徵。

今年的節目安排以一天從土地開始。12月13日清晨的「巾彩大地行」健走活動，邀請民眾用腳步感受同心公園周邊的城市紋理。園內的「巾彩市集」則聚集小農、毛巾品牌與周邊商圈店家，消費者在買物與散步間，也能走進街區、看到虎尾的日常生活。

展演部分，主舞台將於14日下午與FOCASA馬戲團合作演出，為活動帶來更具動態的藝術形式。另有適合親子觀眾的小型音樂與互動表演，穿插在市集與遊戲設施間，讓公園在兩日內轉變成一個具有多重層次的公共空間。

親子體驗則維持歷屆核心，包括毛巾手作、寶寶毛巾造型秀，以及大小朋友都能參與的闖關與氣墊遊具。許多家長帶著孩子於草地上試著用毛巾折出創意造型，或在大型氣墊中奔跑，使原本平常的公園增添節慶的熱鬧與生活感。

此外，今年以「裝置藝術與毛巾進化展」補充產業脈絡，從入口意象到展示區，以照片、原料與加工步驟呈現虎尾毛巾的過去與未來。有些民眾停下腳步閱讀，從洗滌纖維到紡織技術的轉變，看見其實這項日常物件背後有著極大的工藝與市場壓力。主辦單位表示，希望活動能讓更多人以自然的方式接觸虎尾產業，也讓地方居民在熟悉的公園裡，看見自身生活與文化如何透過節慶被重新編織成故事。

▲記者會於同心公園綠地舉行，毛巾品牌、街頭藝人協會代表齊聚宣告活動即將登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主辦團隊在會場周邊展示毛巾產業材料與示意品，向媒體說明今年策展理念。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

濁水溪畔守護 300 年　福興宮營隊成「最佳救星」

濁水溪畔守護 300 年　福興宮營隊成「最佳救星」

雲林西螺西螺福興宮邁入第 35 屆的「太平媽成長營」於12月6 日正式開放報名，一早廟埕就人聲鼎沸，不少家長天未亮就帶著孩子到廟前排隊，場面宛如熱門演唱會搶票。這項已辦十多年、每年冬夏兩季固定登場的營隊，成了許多家長寒暑假最期待的「救星」，不僅能讓孩子在太平媽庇佑下度過充實假期，還能透過團隊活動學習自信與合作。

嘉義花海生活節，打卡拍照好去處！

嘉義花海生活節，打卡拍照好去處！

嘉義縣「由於遊戲 食農NO.1」　推廣國產雜糧

嘉義縣「由於遊戲 食農NO.1」　推廣國產雜糧

新北中和員山分館全新亮相　露營風閱讀角成最大亮點

新北中和員山分館全新亮相　露營風閱讀角成最大亮點

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

虎尾毛巾雲林巾彩耕地藝術節產業升級親子活動永續材料

