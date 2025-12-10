她睡著竟遭醫師男友「強餵墮胎藥」！驚醒急奔醫院　胎兒保不住

▲32歲的阿巴斯強餵女友墮胎藥，導致胎兒死亡。（圖／翻攝托雷多大學醫學中心）



記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生駭人事件，一名32歲外科醫師趁女友熟睡時，強行餵食墮胎藥物，導致胎兒死亡，如今被大陪審團起訴6項重罪，同時被相關單位吊銷執照。

《紐約郵報》等外媒報導，嫌犯阿巴斯（Hassan-James Abbas）在托雷多大學（University of Toledo）醫學中心擔任外科住院醫師，他去年12月得知交往僅2個月的女友懷孕後，要求對方墮胎遭拒，竟冒用已分居妻子的身分，向其他州的醫療業者購買墮胎藥物米非司酮（Mifepristone）和米索前列醇（Misoprostol）犯案。

受害者宣布懷孕幾天後，就感覺到噁心想吐，12月18日晚間驚醒時，竟發現自己被阿巴斯壓住，強行將碾碎藥粉塞進下唇內側、靠近牙齦處。她奮力掙脫跑到廚房報警，還被追上來的阿巴斯強行掛斷電話，隨後自行開車前往急診室，被診斷出陰道出血、妊娠終止。

▲阿巴斯將墮胎藥磨成粉末，抹在女友下唇內側。（示意圖／VCG）



受害者接受當地媒體WTOL 11採訪時說，「他壓在我身上，把手指伸進我嘴裡。而我躺在那裡，腦中反覆想著，他是不是要殺死我。」她回憶，自己發現懷孕時以為是個「好消息」，未料阿巴斯氣得大吼大叫，首次坦白還沒離婚。

俄亥俄州醫學委員會認定，阿巴斯違反多項該州醫療法規，已經吊銷其醫師執照。他今年7月承認冒用前妻資訊墮胎藥，碾碎藥物是為了「讓它更快溶解」，但堅稱女友同意服藥。

本月3日，阿巴斯被大陪審團起訴綁架、篡改證據、非法配送墮胎藥物、身分詐欺等多項重罪，將於本月19日出庭應訊。