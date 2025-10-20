　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲陳姓女死者懷孕7個月，曾飛抵台灣墮胎遭拒，隨後與丈夫雙雙墜樓身亡。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

香港屯門19日清晨4點發生一起2屍3命墜樓案，一對30多歲夫妻從大興邨住所墜下身亡。警方初步調查，陳姓女死者懷有7個月身孕，夫妻倆因不堪經濟壓力，曾經飛抵台灣希望墮胎，但無論香港、台灣醫院依法都不得對超過6個月的胎兒進行人工流產。

綜合港媒報導，35歲黃姓丈夫、34歲陳姓妻子19日凌晨4點多雙雙從屯門大興邨住所墜下，當場發出巨響，驚動左鄰右舍。警消趕抵時，夫妻倆已無生命跡象，現場未發現遺書。

警方初步調查發現，夫妻倆均無業，男方6年前與前妻離婚後，每月需按法律判決，支付前妻及3名子女1萬元港幣（約新台幣3.9萬）的贍養費，前年因身心疲憊，曾赴醫院身心科就診，直到去年才與現任妻子交往，今年3月成婚。

不過，陳女今年10月已經懷孕7個月，夫妻倆考慮經濟拮据，本月10日曾搭機飛抵台灣，希望進行人工流產。不過，港台兩地都規定，懷孕超過6個月不得終止妊娠。2人逗留台灣一週後返回香港，並將手機密碼、銀行密碼交給家人，隨後墜樓。

警方在夫妻倆住所搜索後，發現護照、行李、往返台灣的機票，以及一封銀行催促7月底償還19萬港幣（約新台幣75萬）的通知信。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
