衣櫃驚藏嬰屍！　啦啦隊妹10個月前「萬聖節扮孕婦」照片瘋傳

▲拉肯去年萬聖節假扮孕婦的照片被翻出。（圖／翻攝臉書Abby Blabby-True Crime & News、Laken Snelling，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基大學一名21歲女性啦啦隊員涉嫌殺嬰被捕，令人震驚的是，她去年10月曾在萬聖節活動上「扮演孕婦」，甚至別上「肯塔基媽媽」的徽章，開心撫摸假肚皮的照片，隨著案情曝光而在社群媒體流傳。

拉肯（Laken Snelling）8月31日被捕，因為警方發現她的校外宿舍衣櫃裡，竟藏有一具男嬰遺體，裝在黑色垃圾袋中。拉肯去年曾在萬聖節活動上扮演孕婦，最近一次與隊員一起表演則是在今年4月。

拉肯已向警方坦承生下該嬰兒，並且承認事後清理所有生產痕跡，將相關用品與嬰屍丟棄在同一個垃圾袋內。目前，她已被學校退學，並且離開啦啦隊。

報導中並未提及是誰向警方通報整起事件，也尚不確定嬰兒死因，警方仍在調查拉肯懷孕多久才生產，以及孩子父親是誰。拉肯的21歲前男友伊賽亞（Izaiah Hall）已主動提供DNA樣本，協助確認是否為嬰兒父親。

拉肯是學校風雲人物，經常在社群媒體發布與現任男友康納（Conner Jordan）相關的內容。諷刺的是，她曾在社群平台上將「當媽媽」列為人生目標之一。

拉肯如今被指控虐待屍體、湮滅證據、隱瞞嬰兒出生等多項罪名，但否認所有指控。她已被法院批准以10萬美元（約新台幣303萬元）交保，但需在田納西州父母家中接受居家監禁，預定9月26日出庭。