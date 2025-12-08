　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

▲▼「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

▲「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處推動「花東觀光圈品牌亮點合作計畫」，鼓勵圈內業者以三家聯盟提案方式進行品牌升級與資源整合，帶動地方觀光串聯共好。其中由陶錫工藝、智嵐雅居民宿及吉羽計畫工作室以跨區域合作打造花東專屬的國際旅遊品牌，展現地方文化與工藝之美，成為今年度亮點之一。

▲▼「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

計畫由陶錫工藝、智嵐雅居民宿及吉羽計畫工作室共同提出，以「縱谷山野行」為主題，從酸柑溪原始森林步道為探查區域，結合陶錫工藝的文化體驗、智嵐雅居生活美學、好茶咖啡的茶席品茗及嗡嗡私廚布農餐桌四種文化觸媒，貫穿「永續慢活、美感體驗、風土對話」的全新遊程體驗。

▲▼「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

為提升國際接待能力，團隊成員參與英文導覽與文化共學培訓，強調「永續旅遊」理念，以智嵐雅居為旅宿據點，串聯山林行走、茶文化與在地料理，讓旅客以低干擾方式親近自然，實踐「以文化為路、以永續為師」的慢旅行精神。餐食設計採用地方小農食材與布農族私廚嗡嗡餐桌的部落料理，呈現山海共生的飲食哲學。

▲▼「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

此外，計畫未來延伸串聯更多在地店家，推動產業鏈共好，讓每一個場域都成為推廣花東文化與生活美學的窗口，形成兼具教育性與國際性的永續旅遊模式。

▲▼「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」，以跨區域串聯花蓮玉里山林、人文工藝與部落料理。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處表示，「縱谷國際旅遊體驗串聯計畫」不僅帶動在地產業鏈結，也讓花東觀光圈展現國際視野與文化厚度。未來將持續推動地方品牌合作，讓花東以「文化、自然、永續」三大核心價值，成為國際旅人感受台灣感性魅力的最佳起點。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

遊小琉球忘帶行李　旅客求助東港警迅速找回

假戶政+假檢警聯手行騙　內埔婦機警求助阻詐

新手重機騎士玉長路段拋錨　寧埔警即時協助脫困

富岡警攜手社區　落實交通與婦幼安全教育

走進玉井淺山：市集、展演、走讀大串連　「淺山市」年底兩日限定開場

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至　南瀛天文館籲不能錯過

世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點曝光　台灣好行清境線輕鬆抵達

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

遊小琉球忘帶行李　旅客求助東港警迅速找回

假戶政+假檢警聯手行騙　內埔婦機警求助阻詐

新手重機騎士玉長路段拋錨　寧埔警即時協助脫困

富岡警攜手社區　落實交通與婦幼安全教育

走進玉井淺山：市集、展演、走讀大串連　「淺山市」年底兩日限定開場

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至　南瀛天文館籲不能錯過

世界原民運動會登場　屏東來義交管懶人包一次看

雙子座流星雨極大期將至！合歡山暗空公園最佳觀星點曝光　台灣好行清境線輕鬆抵達

板橋氣爆驚悚瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶...身上搜出安毒

台股大漲322點收最高28303　台積電漲35元至1495

三寶聯結車亂轉彎！小貨車閃不過猛撞　駕駛雙腿全斷卡車內

《影后》林廷憶主演日劇要播了！　搭檔菅田將暉「私下互動」曝光

多圖／AAA高清美照來了！　朴寶劍後台向林俊傑索簽名「對話內容曝光」

台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉、衛生局稽查

斥見習近平3門票編故事　鄭麗文酸賴清德困獸之鬥：民進黨緊張了

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天　全台182家門市都適用

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

更多熱門

相關新聞

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

台南永康交通新亮點永康轉運站27日正式啟用

台南市政府與交通部公路局共同推動的「永康轉運站」於27日正式啟用，成為永康地區公共運輸的重要新指標，提供國道客運與市區公車接駁服務，為當地及大台南區域交通帶來新亮點。轉運站共有7條國道客運路線，連結北、中、南各地，強化區域運輸網路，並整合旅遊、生活、醫療等資源，創造地方發展加乘效果。

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

虎豹潭6死案　二審判領隊賠208萬

虎豹潭6死案　二審判領隊賠208萬

竹溪整治最後拼圖動土！黃偉哲盼重現昔日煙雨水岸打造森林新亮點

竹溪整治最後拼圖動土！黃偉哲盼重現昔日煙雨水岸打造森林新亮點

花東旅遊新解方　「共乘花東」獲創新提案甲等獎

花東旅遊新解方　「共乘花東」獲創新提案甲等獎

關鍵字：

花東觀光圈亮點跨域結盟縱谷山野行遊程體驗

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面