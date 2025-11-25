台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

▲台東瑞源社區發展協會舉辦割稻體驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

鹿野鄉大原地區近日舉辦割稻體驗活動，邀請來自台東市多所幼兒園的師生與家長走入稻田，親手體驗割稻與打穀流程。活動地點由瑞源社區發展協會理事長曾瑞惠提供，她表示，有許多參與的小朋友與家長都是首次走進稻田，能親手割下稻穗十分興奮。

雖然天氣炎熱，但小朋友對戶外教學充滿期待。台東市牧牧幼兒園師生與家長搭乘遊覽車抵達後，孩子們在工作人員指導下手持小鐮刀體驗手工割稻，接著再由改良式打穀機進行打穀作業，從收割到分離稻穀的過程讓孩子們大開眼界。曾瑞惠指出，大原地區涵蓋瑞源、瑞隆與瑞和三個村，是鹿野鄉重要的稻米產區。

她表示，希望透過此類活動推廣鹿野的稻米產業與農村文化，也讓孩子理解食物來源的重要性。近年國人重視食安與飲食減碳，因此活動中特別安排從「產地到餐桌」的介紹，讓參與者看見食物如何從土地走上餐桌。除了割稻體驗，也邀請在地小農展示農特產品，包括米食 DIY、薩克斯風演奏及舞蹈表演，增添農村活動的多樣性。

在現場，家長與小朋友一同體驗打穀機操作，只見孩子握著稻穗、踩著踏板，隨著機器轉動拍打，稻穀與稻桿分離後落入收集槽，引來陣陣驚呼。應邀出席的縣議員陳宏宗秘書表示，農村體驗對市區民眾特別新鮮，不僅能讓孩子留下深刻印象，也能真正了解白米飯從何而來，「至少不會再以為稻米是從超市長出來的了。」

