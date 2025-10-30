竹溪整治最後拼圖動土！　黃偉哲盼重現昔日煙雨水岸打造森林新亮點

▲台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日舉行開工動土典禮，市長黃偉哲主持祝禱儀式，期盼竹溪重現水岸風華。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市竹溪水質淨化場第二期工程，30日下午舉行開工動土典禮，象徵竹溪整治計畫邁向最後一塊拼圖完成，透過本期工程，將可全面截流竹溪流域每日約4萬7000噸污水，徹底改善水質環境，市長黃偉哲期許工程順利如期完工，讓竹溪重現潔淨水岸的風華，成為市民休憩、親水的美麗地景。

黃偉哲表示，竹溪水質改善第二期工程是市民期盼多年的重要建設，感謝環境部核定補助經費，總經費達4億6000萬元，其中環境部補助佔63%（約2億8980萬元），地方配合款則佔37%（約1億7020萬元）。工程預計工期500多天，完工後可讓竹溪水質顯著提升，也為周邊居民增添一處休閒好去處。

黃偉哲強調，這項工程展現市府對改善城市水環境的決心，希望竹溪成為潔淨、美麗、充滿生命力的河川，同時呼籲市民共同守護竹溪，實現「築夢之溪、風華再現」的願景，讓竹溪成為屬於台南的都市森林水岸。

水利局指出，本期工程採「近自然接觸曝氣工法」，將淨化後的清水回補竹溪上游，有效改善水質與周邊景觀，同時串聯既有步道系統，打造兼具水質淨化與休閒遊憩功能的多元空間，讓竹溪水質淨化場成為市民生活中重要的生態基地。

竹溪水系流經南區竹溪里、新生里及大林里，過去因都市化及生活污水排放，一度成為惡臭排水溝。市府自99年起推動整治計畫，於109年完工的第一期工程每日可截流上游4萬7000噸污水，其中2萬2000噸經處理後回流竹溪上游，明顯改善上游水質。然而，仍有每日約2萬5000噸污水未經處理直接排入下游，因此第二期工程將設置每日處理量2萬5000噸的水質淨化設施，徹底完善整治系統，進一步提升整體環境品質。

竹溪整治不只是環境工程，更是城市再造的一部分。市府期望藉此計畫讓竹溪蛻變為綠意盎然的都市森林，重現昔日「煙雨竹溪」的詩意景致，成為台南人引以為傲的親水地標。

今日動土典禮現場貴賓雲集，包括環境部政務次長葉俊宏、立委林俊憲、陳亭妃、市議員許至椿、林依婷、周麗津、李啟維、林美燕，以及立委謝龍介與多位議員服務處代表等，皆出席共襄盛舉。