台南永康交通新亮點　永康轉運站27日正式啟用

▲永康轉運站啟用儀式現場，公共運輸設施完善便利。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與交通部公路局共同推動的「永康轉運站」於27日正式啟用，成為永康地區公共運輸的重要新指標，提供國道客運與市區公車接駁服務，為當地及大台南區域交通帶來新亮點。轉運站共有7條國道客運路線，連結北、中、南各地，強化區域運輸網路，並整合旅遊、生活、醫療等資源，創造地方發展加乘效果。

交通局長王銘德表示，永康轉運站自10月16日試營運以來，已有和欣客運、統聯客運等7條國道客運路線進駐，並調整周邊市區公車停靠，5路公車串連奇美醫院、成大醫院及台南火車站等重要點，904、905公車行經安南區主要旅遊及醫療節點，提升轉乘便利性。

公共運輸處處長劉佳峰指出，試營運期間佐以光復節連假實地檢測，適時調整汽機車接送區、公車停靠區及導引標示，並利用智慧監控保障交通順暢。整體設備包括8席大客車月台、100席機車停車位、汽機車接送區與公共自行車YouBike站點，投資逾5,300萬元，並獲中央補助4,500萬元。同時鄰近設有廣19汽機車停車場及新增約460格路邊機車停車格，便利市民交通轉乘。

永康轉運站的正式啟用，完善大台南公共運輸路網，打造舒適、低碳的永續轉乘環境，實現「低碳城市、永續交通」政策目標。