花東旅遊新玩法「共乘花東」獲創新甲等獎　加line馬上體驗

▲▼「共乘花東」交通接駁機制，以創新的「共乘、共行、共遊」概念，榮獲114年交通部創新提案甲等獎。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推動發展「共乘花東」交通接駁機制，以創新的「共乘、共行、共遊」概念，結合旅遊服務與綠色運輸，榮獲114年交通部創新提案甲等獎。這項服務不僅大幅改善了花東地區的交通接駁問題，更可為旅客省下旅費，減少碳排，成為花東旅遊的交通新解方。

「共乘花東」交通接駁機制有三大亮點：

一、免下載App，LINE上即可輕鬆共乘：旅客無需額外下載 App，只要加入「共乘花東」LINE官方帳號即可預約。系統會自動媒合同路的搭車夥伴，共乘出發、分擔車資，讓交通更便利、更省錢。

二、多元介面，國際旅客也適用：系統支援多元登入及英文介面，提供國際旅客友善使用環境，讓外國遊客也能輕鬆暢遊花東。

三、活動接駁合作，解決大型運輸需求：與花東地區指標性活動（例如月光．海音樂會、阿米斯音樂節、最美星空音樂會等）合作，提供穩定的接駁方案，協助分流人潮，減少車輛進場，打造順暢又低碳的活動體驗。

▲許多遊客已透過「共乘花東」體驗到旅途中的驚喜與溫度，不僅省錢，還在車上認識了新朋友。

許多遊客已透過「共乘花東」體驗到旅途中的驚喜與溫度。遊客分享表示：「以前來花東玩，交通費就佔了預算很大一部分，現在不僅省錢，還在車上認識了新朋友，這才是真正有溫度的旅行！」

▲▼立刻加入「共乘花東」line帳號，開啟您的共乘之旅。



東管處表示「我們希望透過這項創新服務，讓旅客在輕鬆抵達目的地的同時，也能在移動過程，結伴同行，共享旅程，這不僅節省交通成本，更能有效減少車輛移動數，落實減碳理念！」

東管處強調，「共乘花東」的推動，代表花東地區在智慧觀光與永續交通上，邁出重要一步。透過共享、共行的理念，讓觀光資源運用的更有效率，為東海岸永續發展注入新動能。

想在花東旅遊省錢又環保嗎？立刻加入「共乘花東」line帳號，開啟您的共乘之旅：

「共乘花東」LINE官方帳號ID： dauding共行x共乘花東

連結：https://reurl.cc/RkAXaz