桃園性平好聲音K歌比賽　為高齡長者打造展現自我舞台

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓性別平等的暖流深入長輩日常，桃園市政府社會局6日在市府綜合會議廳舉辦「性平好聲音」K歌比賽。這場專為高齡者打造的性平歌唱盛會，不僅提供長輩展現自我、參與社會的機會，更透過歌聲傳遞動人的平等價值。

活動現場市府王明鉅副市長親臨為參賽者加油打氣，「性平好聲音」是全國首創的溫馨舞臺，王副市長首先感謝主辦方社會局連續五年舉辦此活動，王副市長強調此比賽的重點是「性平第一、歌唱第二」意涵，理解性別平等概念比唱歌本身更重要，更建議社會局可以擴大辦理，增設年輕組，讓正值「生兒育女」階段的家長加入，能在家庭中發揮影響力，使得性別平等的觀念在桃園紮根、開花。

這次參賽長輩們的選曲與詮釋更是觸動人心，今年「性平K歌大賽」的第一名為客語歌曲〈細妹按靚〉，由參賽者鍾華昌演唱，以溫柔、樸實的客家語言描繪女性形象，凸顯了女性在家庭與社會中多重的角色，更展現主體性與自主選擇的象徵；第二名得獎者陳鳳嬌演唱歌曲〈不能講的秘密〉，講述每個人都應有表達真實自我的權利，不因性別而被限制；最後由陳愛妮演唱的〈炮仔聲〉，歌詞中不僅描繪傳統婚嫁習俗，也反映出長久以來社會對女性的角色期待，獲得第三名。

社會局局長陳寶民表示，為擴大性平宣導效益，讓性平觀念宅配到家，社會局透過紮實的培力營訓練、筆試、試講及社區實習宣導後，培訓41位 「性別平等社區宣講師」，走入社區、據點等場所宣導，將性平新知傳達給社區民眾，希冀藉由不斷耕耘、培養，像一株株的蒲公英，散播到社區的每個角落落地開花，打造一座性別友善的城市。