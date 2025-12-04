　
    • 　
>
有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

有投保，才能租借騎乘YouBike新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制（圖／新北市政府交通局提供）

▲115年1月1日起新北市桃園市「先投保傷害險再借車」。（圖／新北市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

新北市、桃園市YouBike 公共自行車系統將自明（115）年1月開始，共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike，以保障自身權益和安全。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市公共自行車YouBike2.0系統現有1,506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借並持續成長。

吳政諺說，為確保民眾騎乘安全及權益，新北市自去（113）年7月1日實施YouBike會員租借2.0自行車須完成投保意願調查，2.0E電動輔助自行車則需先投保免費公共自行車傷害險，才能租借。公共自行車傷害險投保率也自64% 提升至96%。

吳政諺指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，建議民眾下載YouBike官方APP登錄會員至「公共自行車傷害險」專區登錄資料，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。去年7月至今（114）年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件提高約62%。

交通局表示，自明年1月起，新北市、桃園市共同推動YouBike公共自行車全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E；也提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時須一併填寫投保資料後才可借車。

有投保，才能租借騎乘YouBike新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制（圖／新北市政府交通局提供）

▲115年1月1日起未投保傷害險無法於新北市及桃園市租借YouBike。

有投保，才能租借騎乘YouBike新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制（圖／新北市政府交通局提供）

▲YouBike 臨時會員投保流程(中文)。

有投保，才能租借騎乘YouBike新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制（圖／新北市政府交通局提供）

▲YouBike官方APP投保流程。

有投保，才能租借騎乘YouBike新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制（圖／新北市政府交通局提供）

▲YouBike官方網站投保流程。

交通局呼籲尚未投保的YouBike會員，請儘速於YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/login/)或下載YouBike APP登錄會員後，於公共自行車傷害險投保專區填寫資料，且登錄的資料務必與使用者為同一人，以免喪失自身權益。租借YouBike前務必檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘應遵守道路交通安全規則並行人優先、勿使用手機，共創友善、安全的交通環境。
 

12/02 全台詐欺最新數據

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

2026年新北市長選戰備受矚目，國民黨籍台北市副市長李四川表態願意參加黨內初選，並只要登記初選就會請辭副市長。民進黨北市議員林世宗今（4日）質詢時問李四川此事是否屬實？李四川則說，「我沒有宣佈啊！」至於何時會請辭進駐新北市？李四川則笑回，「你還沒有請我，我不會這麼早走啦！」

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

隨機攻擊學童！三峽男揮拳用力打頭畫面曝　

隨機攻擊學童！三峽男揮拳用力打頭畫面曝　

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

新北經發局奪「透明晶質獎」　市政會議獻獎

新北經發局奪「透明晶質獎」　市政會議獻獎

