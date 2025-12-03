　
地方 地方焦點

2027年起永久禁用廚餘　桃園豬農守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

▲桃園爭取提高補助守護黑毛豬產業

▲2027年起永久禁用廚餘，桃園市政府農業局召開會議研商。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央2027年起永久禁用廚餘養豬政策，桃園黑豬產業受到衝擊！市府農業局3日邀集桃園市養豬協會、桃園市飼料公會等相關單位，召開會議研商，由市府秘書長溫代欣主持，綜合各方所提放寬可溯源且成分單純的動植物性蛋白下腳料餵養、轉型設備全額補貼等意見，由市府極力向中央爭取，確保農民最大權益。

桃園市養豬協會總幹事彭金松反映豬農心聲，希望為桃園黑豬產業留一條路。他表示桃園目前共有94戶黑豬飼養場，總計8萬8900頭，黑豬主要以廚餘飼養，禁餵廚餘不僅影響豬農，產業鏈也會受影響；目前桃園一天約使用400噸豆渣、植物性蛋白餵養，希望爭取續用可行性，倘若轉用飼料餵養，成本增加沒利潤，將會影響豬農飼養意願，希望中央辦理離牧政策。

▲桃園爭取提高補助守護黑毛豬產業

▲黑毛豬主要以廚餘飼養。（圖／農業局提供）

桃園市養豬協會理事長林承德透過視訊會議表示，禁用廚餘養豬一年緩衝期過短，許多飼養黑豬豬場本月起已不敢再進小豬飼養，希望爭取開放可溯源廚餘、家禽下腳料提供黑豬使用，以確保黑豬維持Q彈品質及換肉率等。

秘書長溫代欣表示，市府已向中央提出啟動離牧補貼、提供飼料轉型補貼，以及針對桃園黑毛豬產業特性，投入研發適合桃園黑毛豬的飼料配方等3項建議配套措施。針對會議中養豬戶意見，市府也將極力爭取放寬豆渣餵養，由工廠統一處理變飼料，以降低疑慮。另也將收集彙整並提出具體想法，積極向中央反映與爭取，與豬農站在同一陣線，守護桃園養豬產業。

農業局長陳冠義表示，針對禁用廚餘養豬政策，的確對以飼養黑豬為大宗的桃園衝擊很大，近日農業局也接獲許多豬農反映，中央制定養豬戶須裝設GPS、AIOT蒸煮設備監控，裝設費用約需13至20萬不等，但中央補助最高6.5萬元，且配合緩衝期僅有一年使用，希望爭取全額補助。環保局長顏己喨表示，桃園境內94戶黑豬飼養場已有83戶投資建置，豬農反映若僅實行一年，成本大不划算，豬農恐卻步不再投入廚餘養豬轉型，市府將極力向中央爭取全額補助或租賃方式等替代方式。

陳冠義指出，轉換飼料餵養換肉率及品質下降，影響市場競爭力，也是豬農十分擔憂之處，希望中央能放寬下腳料、植物性蛋白餵養；若轉型養白豬，針對餵食器、轉型設備、飼料補貼、研發高蛋白飼料等等，也能有具體補貼措施。

12/01 全台詐欺最新數據

