　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓親上火線回應疑慮

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園校園隨袋徵收惹議，蘇俊賓親上火線回應疑慮。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局6日指出，「校園隨袋徵收政策說明會」5日於內壢高中及桃園高中舉行，副市長蘇俊賓親自參與聽取並回應學校行政人員與老師的第一線意見。蘇俊賓強調，校園是城市垃圾減量與資源循環教育的核心場域，若能在校園端建立「減量」的生活行為，學生將自然把概念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園專用垃圾袋QA一次看(Q1)。（圖／新聞處提供）

蘇俊賓指出，桃園目前採「隨水徵收」方式收取垃圾處理費，無法反映垃圾量多寡，導致垃圾減量誘因不足。建立「丟多少、付多少」的隨袋徵收制度，有助促使各界更重視源頭減量，同時讓費用更符合公平原則。校園端推行隨袋徵收除了可直接降低垃圾量外，也能成為環境教育的重要實踐場域。

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園專用垃圾袋QA一次看(Q2、3)。（圖／新聞處提供）

說明會中，環保局長顏己喨也在現場逐項回應校方普遍關注的議題，包括在專用袋供應方面，市府已於12月向所有學校配發第一批專用垃圾袋，並將於 12 月 19 日起再補發一批，確保整個試行期供應充足。

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園專用垃圾袋QA一次看(Q4、5)。（圖／新聞處提供）

學校一般垃圾須使用專用袋，資源回收物、廚餘與落葉則依現行分類方式處理，無需使用專用袋；若校內舉辦大型活動，事先通知清潔隊並完成分類，活動所產生的一般垃圾可免用專用袋，以減輕學校行政壓力。經費部分，市府已取消原本隨水徵收的清潔費，學校可將節省下的水費挪作購袋支出；若仍有不足，環保局與教育局將提供補助，不會造成學生與家長額外負擔。

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園專用垃圾袋QA一次看(Q6、7)。（圖／新聞處提供）

針對外來垃圾問題，環保局會成立專責巡查小組和校方共同合作，每週定期巡視校園周界環境，並設置通報專線。未來將建立學校周邊「高風險熱點」管理機制，如查獲違規行為將依法裁處，以避免外部民眾影響校園垃圾量。

顏己喨局長表示，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，並已與各校成立群組、設置諮詢專線(0800-000-982)與網頁以及執行指引，讓學校在試辦階段能隨時得到協助。劉仲成局長也表示，垃圾費隨袋徵收是正確的政策，希望各位學校的老師可以全力配合，如果有任何執行面的問題，教育局都會願意共同協助來解決。

▲桃園校園隨袋徵收惹議　

▲桃園專用垃圾袋QA一次看(Q8-10)。（圖／新聞處提供）

說明會亦邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享政策實務經驗。新北市陳韻如老師表示，推行初期的確會因為習慣的改變造成一些困擾，但只要經過磨合做好垃圾分類，垃圾量是可以有效下降的。桃園國小和南勢國小則分享如何集中蒐集和做好垃圾分類就能良好配合政策推行。環保局表示，桃園多數中大型學校若能仿效規模化執行，不僅能大幅降低垃圾量，也能讓學生更深刻理解垃圾減量的重要性。

環保局強調，永續城市的核心不只是政策制度的改變，更在於生活習慣的累積。透過校園隨袋徵收的推動，市府希望讓學生從日常行為出發，理解每一份垃圾的重量與成本，並進一步建立尊重資源、珍惜環境的價值觀。未來市府將持續深化校園端的資源循環教育，打造更潔淨、具永續意識的桃園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

桃園性平好聲音K歌比賽　為高齡長者打造展現自我舞台

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓親上火線回應疑慮

2025新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

「桃食安心」嘉年華　表揚獲得食安星級評等食品業者

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

桃園性平好聲音K歌比賽　為高齡長者打造展現自我舞台

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓親上火線回應疑慮

2025新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

「桃食安心」嘉年華　表揚獲得食安星級評等食品業者

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

輝達市值5兆！ 黃仁勳坦言仍害怕倒閉「一周工作7天」：真的很累

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍　沐曦開啟申購迎來「雙星時刻」

北海岸冬季療癒一日玩法　泡黃金湯賞海景、大啖肥美海鮮

【討價還價】孫跟說爺爺說烤肉收5千元就好　被嫌太貴心虛降價網友笑翻

地方熱門新聞

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

桃園普發一萬百倍奉還抽獎　510喝出10萬獎金

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

做工行善12周年大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

「中藥本草文化節」桃園首登場　認識中藥

桃園農產月曆、春聯免費發送　赫見網路販售

新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

桃園性平好聲音K歌比賽　高齡長者展現自我

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓回應疑慮

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

桃食安心嘉年華　表揚食安星級評等業者

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

更多熱門

相關新聞

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

台鐵又發生電力設備異常，今下午桃園到中壢間西正線失去電力，該區間採單線雙向運轉，列車延誤，另有列車也發生集電弓受損。

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

桃園、新北元旦起　強制投保公共自行車傷害險

桃園、新北元旦起　強制投保公共自行車傷害險

關鍵字：

桃園校園隨袋徵收蘇俊賓回應

讀者迴響

熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

直擊／IU奪大獎！GD齊名得獎驚喜現身

全台第3家「島語」12/29開幕

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快訊／《信號》趙震雄宣布引退！

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！網激動：擦了馬上好

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

AAA完整得獎名單出爐！　IU抱走本屆最大獎　

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面