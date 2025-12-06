　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

▲▼小紅書。（圖／路透）

▲小紅書。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。就有網友發文表示，小紅書對她來說很重要，沒想到說封鎖就封鎖，會不會之後連淘寶也被封鎖？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「台灣禁用小紅書，下個會不會是淘寶呀」為標題發文，提到小紅書對她來說很重要，上面有很多知識、教學，包含育兒、流行穿搭、美食、化妝等，幾乎想得到的都有，然而，台灣卻將其封鎖，這是什麼民主社會？不是言論自由嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，現在海運越來越嚴格，要付出的成本也越來越高，會不會之後政府也說要封鎖淘寶？她也認為，如果是為了打詐，臉書、抖音應該更多，大家能接受封鎖小紅書嗎？

▲▼小紅書。（圖／記者曾筠淇攝）

▲小紅書對原PO很重要。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「早該禁了！一堆小孩模仿小紅書上的飲食和用語，文化內涵不知不覺被統一了還不知道」、「政府封鎖不合規平台是禁止你什麼言論了」、「欸好耶，不然超煩，什麼帶娃、小區」、「如果是涉及詐騙被禁，我覺得禁得好」、「啊就違規啊，其他平台在面對案件的時候，都可以配合警方提供資料，只有小紅書不配合，不開你開誰」。

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身　5萬人瘋
全高雄掀韓星巧遇潮！　「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍
快訊／新莊BMW離奇暴衝！　駕駛無呼吸心跳
男將入獄！要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝
南京大屠殺新鐵證！　日軍書信炫耀罪行
快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

酒駕遭軍方勒令退伍！20歲男「灌6瓶啤酒」上路自撞　酒測值0.9

【殘骸散落一地】國道1號凌晨重大車禍！　「33歲駕駛亡」事發經過曝

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

某國中爆霸凌！網紅醫報警：讓壞人受處罰

更多熱門

相關新聞

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝2關鍵

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝2關鍵

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。對此，有部分網友批評台灣限制自由，ICU醫師陳志金則點出關鍵，反問這些人在想些什麼？

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

若小紅書被封仍沒改善　卓榮泰：擬直接封殺

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號

關鍵字：

小紅書淘寶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面