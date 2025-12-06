小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

▲小紅書。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。就有網友發文表示，小紅書對她來說很重要，沒想到說封鎖就封鎖，會不會之後連淘寶也被封鎖？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「台灣禁用小紅書，下個會不會是淘寶呀」為標題發文，提到小紅書對她來說很重要，上面有很多知識、教學，包含育兒、流行穿搭、美食、化妝等，幾乎想得到的都有，然而，台灣卻將其封鎖，這是什麼民主社會？不是言論自由嗎？

原PO接著說，現在海運越來越嚴格，要付出的成本也越來越高，會不會之後政府也說要封鎖淘寶？她也認為，如果是為了打詐，臉書、抖音應該更多，大家能接受封鎖小紅書嗎？

▲小紅書對原PO很重要。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「早該禁了！一堆小孩模仿小紅書上的飲食和用語，文化內涵不知不覺被統一了還不知道」、「政府封鎖不合規平台是禁止你什麼言論了」、「欸好耶，不然超煩，什麼帶娃、小區」、「如果是涉及詐騙被禁，我覺得禁得好」、「啊就違規啊，其他平台在面對案件的時候，都可以配合警方提供資料，只有小紅書不配合，不開你開誰」。

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。