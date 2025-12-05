　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

▲▼ 國民黨團召開「封殺小紅書 假反詐真鎖國？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「封殺小紅書 假反詐真鎖國？」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部4日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書APP涉入1706件詐騙案件，決定暫定期間1年。國民黨立委許宇甄表示，知名交友軟體「Tinder」同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署自己的資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多。請問內政部長劉世芳，為什麼不封鎖Tinder？

對於封鎖小紅書，首席副書記長林沛祥指出，根據刑事局「打詐儀錶板」顯示，台灣人去年被騙500億元，絕大多數「假投資詐騙」是發生在臉書Facebook？ Google？ 還是在LINE？刑事局「打詐儀錶板」公開的數據顯示，光是臉書一個禮拜就有5800件詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，結果呢？民進黨敢封鎖臉書嗎？

林沛祥指出，面對美國人的臉書，民進黨政府只敢「喝咖啡」、「呼籲配合」，但面對沒有政治後台的小紅書，就拿出大刀要封鎖。林沛祥表示，現在連國中生都知道，下載一個VPN，或者把DNS 改一下，不用一分鐘就能「翻牆」了，中國有「網路長城」，結果現在民進黨政府也要在台灣蓋一座「綠色長城」？民進黨政府擋不住專業詐騙集團，卻擋住那些想看美妝教學的小女生，是想找旅遊資訊的大學生，是想做點小生意的網拍賣家，這是在懲罰守法的台灣人，強迫大家去學怎麼「翻牆」？這就是你們口口聲聲說的「民主自由」嗎？

林沛祥認為，民進黨政府禁小紅書，是行政權的無限擴張，是警總復辟，內政部今天可以用「防詐」的名義封鎖小紅書，明天是不是就可以用同樣的理由封鎖 PTT？後天是不是可以封鎖批評政府的論壇？只要行政機關自己說「這是緊急事件」，就可以繞過法院，直接讓一個平台消失，這不是獨裁政府才有的作為嗎？

藍委葛如鈞激動表示，12月5日是全台灣宅宅的國殤日，也是台灣民主蒙羞的日子，數千萬網友一早的問候語不是「早安」，而是「你翻牆了嗎？」，12月5日將被歷史紀錄為「台灣網友翻牆大逃亡日」，兩岸網友甚至自嘲說，沒想到兩岸最一致的事情就是網友都必須學會「搭梯子」。

葛如鈞說，內政部政務次長馬士元指稱「小紅書APP」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1706件詐騙案，財損2億4768萬餘元，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。實際檢視政府統計數據，涉詐廣告來源平台前5名為FB、IG、Threads、抖音及Google。過去7天的詐騙通報案件，疑似詐騙訊息總數近1萬1千則，詐騙媒介比率以臉書將近5千8百則最多，其次是Threads約2千4百則，Instagram有1千2百則，Meta Msg與Meta廣告聯播各逾8百則，LINE有199則，TikTok有71則，Google有45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

而今年1月至10月底，警方針對假投資廣告要求業者下架做出的行政處分，Meta（FB、IG）共7萬2512件、占97.4％，Google（YT）1935件、占2.6％，其中，Meta在4、5月各被裁罰一次共1,600萬元，涉詐嚴重性遠高於小紅書，如果政府要依涉詐嚴重性來下架，那為什麼FB、IG都還可以正常使用？民進黨政府要不要出來說清楚講明白？

副書記長許宇甄說，內政部聲稱小紅書去年至今發生1706件詐騙案，財損兩億四千多萬元。但讓我們翻開警政署165打詐儀錶板的真實數據，各位就會發現其中的荒謬與雙標。知名交友軟體《Tinder》，同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署自己的資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多。甚至還有單一個案，一位民眾就被騙了234萬餘元，請問內政部，Tinder有沒有法律代表人？

許宇甄請問劉世芳部長，為什麼不封鎖Tinder？你們有沒有發函要求Tinder改善？如果狀況一樣，為什麼Tinder可以繼續用，小紅書就要被封鎖？這不是針對性，什麼才是針對性？根據統計，涉詐廣告來源的前五名，Facebook（Meta）和Google就佔了絕大多數！

許宇甄認為，民進黨政府之所以敢封鎖小紅書，真正的原因只有一個，意識形態至上！所有的「防詐」、「國安」的說辭，都只是掩飾用意識形態治理的說詞。因此，許宇甄要求內政部立即撤回這項荒謬的命令，不要把台灣帶回那個我們好不容易才擺脫的戒嚴時代。不要讓台灣在國際上，成為一個「自稱民主，卻築起「網路柏林圍牆」的笑話。
 

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

彰化一名出身清寒的20歲劉姓男大生，北上求學期間不幸落入詐騙陷阱，不僅積蓄被騙光，更背負沉重貸款。因自責不願拖累單親母親與妹妹，他最終選擇在老家結束年輕生命，留下無盡傷痛。龐大喪葬費用讓本就困頓的家庭雪上加霜，幸有公益團體及時伸出援手，協助這個破碎的家庭度過難關。

小紅書被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

小紅書被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

看TikTok+LINE群　「投資」60萬全被騙

看TikTok+LINE群　「投資」60萬全被騙

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

小紅書被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」

小紅書被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」

