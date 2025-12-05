聲援黃呂錦茹遭7度舉牌！違反集遊法送辦　北檢今首度傳喚朱立倫

▲國民黨4月間為聲援黃呂錦茹集結在北檢前，國民黨主席朱立倫到場聲援 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨支持者4月17日晚間，因不滿台北市黨部主委黃呂錦茹因涉嫌偽造罷免連署案，遭到檢調偵辦聲押，聚集到台北地檢署門口、推倒拒馬，警方7度舉牌警告喝令解散，時任國民黨主席朱立倫等人仍待到隔天清晨才離去，被依違反《集會遊行法》送辦，台北地檢署5日傳喚朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介3人。

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶遭罷免提案期間，傳出有死者遭冒名的「幽靈連署」等造假情形，台北地檢署4月間發動2波偵辦，其中17日約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文等人。

在野陣營從當天傍晚就開始聚集到北檢門口，抗議檢調辦案搜索地方黨部，國民黨多名立委、議員等黨職公務員也到場聲援黃呂錦茹，警方進續在北檢外架設拒馬，規劃讓抗議民眾待在愛國東路側。

但是聚集民眾在台北市長蔣萬安在場發言結束離開後，開始推倒拒馬，商方一度發生激烈衝突，轄區中正一分局在場蒐證，認為朱立倫、楊智伃、謝龍介號召群眾在禁止區集會，經警告命令解散不從，依違反《集會遊行法》將3人送辦。

至於黃呂錦茹首度面對聲押獲得交保機會，之後北檢抗告成功，遭收押在看守所3個多月，遭起訴涉嫌指示黨工在2天內造假5211份連署書後，因當庭認罪獲交保1000萬元，初文卿與姚富文各以200萬交保，目前連署造假案仍由北院審理中。