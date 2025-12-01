　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

▲▼外交部次長吳志中。（圖／記者徐文彬攝）

▲外交部次長吳志中。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁11月27日舉行國會大選，親中政黨新民主黨獲勝，各界憂心是否會影響邦交，與在歐洲唯一邦交國教廷（梵蒂岡）的邦誼是否穩定也被關注。對此，外交部次長吳志中今（1日）表示，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。

吳志中接受寶島聯播網節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，節目於今（1日）播出。周玉蔻詢問，前第一夫人吳淑珍曾訪問教廷，現任第一夫人吳玫如有可能訪問教廷？吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會當年在中國經營，也一直有心願要回到中國，所以跟教廷的關係只能維持現狀。

吳志中指出，新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。周玉蔻則質疑，「好啦你們做不到！」吳志中解釋，中國國家主席習近平「鴨霸」跟侵略性跟以前胡錦濤不一樣，鄧小平還曾說留給下一代解決，而習近平則是非常具侵略性且非常威權，連中國前外交部長秦剛都消失。這樣一個獨裁者又連任，中國內部有很多問題，這是不一樣的。

周玉蔻再問，「任內教廷不會斷交吧？」吳志中表示，不會，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。吳志中也說，要給予現任外交部長林佳龍肯定，他當過3任外交部次長，林佳龍是放最多心力在邦交國的部長。

此外，周玉蔻也關心台美關稅，是否會拖到12月31日？吳志中回應，台灣對於美國是必要的，有時候晚點決定。川普確實想要台灣多投資，但又不能把台灣推向中國，導致台灣不滿，所以時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅，並沒有很不好。

周玉蔻質疑，政府不應該要求期限在12月31日已前嗎？吳志中說，自己沒辦法回答，但周玉蔻的要求是正確的。他強調，自己沒有管，也沒有參與美國事務，政府有自己的經貿團隊，但台灣對美國很重要，一定是有很多很難決定的事情。

台灣之盾首波軍購案曝！　台美拚整合對美9大軍購要價書

總統賴清德提出「台灣之盾」後，國防部正與美國在台協會（AIT）安全合作組協調，整合9項對美軍購要價書（LOR），核心包括採購第4套、3個連的愛國者3型飛彈，並比照美軍採用 IBCS 指揮系統，同時全面提升國軍現役9個愛國者連至相同指管構型。而「台灣之盾」關鍵，就是將國造與美造防空飛彈系統整合起來。

美烏高層4小時磋商　盧比歐：仍有諸多工作

台美關稅進入最後階段　經貿辦提台灣模式投資3重點、5議題

川普團隊與烏代表團展開磋商　盧比歐：將全力協助基輔戰後安穩

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

