與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

記者詹詠淇／台北報導

台灣友邦聖文森及格瑞那丁11月27日舉行國會大選，親中政黨新民主黨獲勝，各界憂心是否會影響邦交，與在歐洲唯一邦交國教廷（梵蒂岡）的邦誼是否穩定也被關注。對此，外交部次長吳志中今（1日）表示，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。

吳志中接受寶島聯播網節目《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，節目於今（1日）播出。周玉蔻詢問，前第一夫人吳淑珍曾訪問教廷，現任第一夫人吳玫如有可能訪問教廷？吳志中回應，前一任教宗是耶穌會出身，耶穌會當年在中國經營，也一直有心願要回到中國，所以跟教廷的關係只能維持現狀。

吳志中指出，新任教宗才剛上任，還在盤點怎麼處理。周玉蔻則質疑，「好啦你們做不到！」吳志中解釋，中國國家主席習近平「鴨霸」跟侵略性跟以前胡錦濤不一樣，鄧小平還曾說留給下一代解決，而習近平則是非常具侵略性且非常威權，連中國前外交部長秦剛都消失。這樣一個獨裁者又連任，中國內部有很多問題，這是不一樣的。

周玉蔻再問，「任內教廷不會斷交吧？」吳志中表示，不會，現在12個邦交國都很穩定，他認為不會斷交。吳志中也說，要給予現任外交部長林佳龍肯定，他當過3任外交部次長，林佳龍是放最多心力在邦交國的部長。

此外，周玉蔻也關心台美關稅，是否會拖到12月31日？吳志中回應，台灣對於美國是必要的，有時候晚點決定。川普確實想要台灣多投資，但又不能把台灣推向中國，導致台灣不滿，所以時間一直拖，就是在決定一個最好的關稅，並沒有很不好。

周玉蔻質疑，政府不應該要求期限在12月31日已前嗎？吳志中說，自己沒辦法回答，但周玉蔻的要求是正確的。他強調，自己沒有管，也沒有參與美國事務，政府有自己的經貿團隊，但台灣對美國很重要，一定是有很多很難決定的事情。