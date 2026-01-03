咖啡新星被撞死「安全帽卡頭」里長批：政策殺人　交通局回應了

記者許宥孺／高雄報導

21歲唐姓男大生去年12月31日晚間和好友相約跨年，騎乘機車行經前鎮區中華五路時，與一部貨車發生碰撞後倒地，隨即被車後輪輾過當場身亡。當地里長鍾明憲痛批，道路上個月重劃線道縮減，他當時反應車流量大、寬度不足，交通局卻說看車禍狀況再檢討，現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？為避免悲劇重演，議員黃彥毓隔日也邀交通局重返現場會勘，卻仍有部分沒共識。交通局表示，事故原因待警方釐清，並持續以科學證據為基礎，滾動式優化全市交通工程。

▲▼中華五路道路重劃標線前後對比圖。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市工務局在去年12月剛完成前鎮區中華五路路面改善，除刨鋪翻新路面，並配合交通局路型規劃調整車道配置、標線，透過增設左轉專用道，將直行與左轉車輛分流。不過中華五路、新光路口本就車流量大，又因道路縮減，三線道突變兩線道，一遇上公車載客，車流直接塞住，機車騎士只能鑽車縫。

里長曾預警 交通局：出事再檢討



前鎮區振興里長鍾明憲指出，因該路口有一個公車站牌，經常造成車流堵塞，過去5、6年多次會勘都找不到適合將公車站挪移的地方。這次重劃標線後，多設左轉車道規劃黃網線，道路更縮減，只要公車一載客，只剩1.5個車道，里民直言「多此一舉」。重劃標線後他又找2位議員前後進行會勘，交通局竟說看車禍狀況再檢討，堅持不調整，現在真的發生死亡車禍，誰要負責呢？「政策殺人，如果要申請國賠，里長願意出庭作證」。

議員邀會勘 地方、交通局部分無共識



民進黨市議員黃彥毓也邀交通局重返現場會勘，里長表示，雙方對劃機車道虛線引導、縮小左轉車道、公車站往南移有共識；但交通局認為，車道還是會比原來的窄，且槽化線只會縮減一點點。

▲男大生在公車站前遭輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）



交通局：道路設計於法有據 科學管理防飆速



交通局表示，該路段改善是依據交通部道路設計標準，以「科學分流、速度管理」進行調整。研究實證顯示，過寬車道容易誘發速度提升，反而增加事故風險，標準規定主要道路及次要道路一般車道不得小於3.0公尺，最外側混合車道（汽機車共用）宜控制在3.5至4.5公尺範圍內。

交通局指出，該路段上游採快慢分隔路型，為順接前後並配合實際交通量，維持快車道約3公尺、混合車道4.5公尺，透過適切標線引導穩定車速、減少橫向偏移。增設左轉專用道則為落實各行其道，降低直行與左轉車流交織衝突；中央分隔帶除規範行車秩序外，也提供行人穿越時的安全庇護空間。

交通局表示，本案事故因大型車輛視線盲區釀成憾事，交通局將配合警方釐清完整事故原因，並持續針對全市路段進行交通監測與事故分析，以科學證據為基礎，滾動式優化相關設計。

▲肇事駕駛相當懊悔，表示當時已經開很慢。（圖／民眾提供）

跨年倒數前夕悲劇 咖啡界明日之星夢碎



這起事故發生在12月31日晚間6點38分，警方初步調查，當時由43歲李姓男子駕駛的自用大貨車，沿中華五路北往南方向行駛，21歲唐姓男子則騎乘機車同向前進，兩車在行進間發生碰撞，唐男倒地後不幸遭貨車後輪輾過，頭部受到重創，安全帽甚至無法取下，當場慘死。警方已對李姓駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值為0，初步研判肇事原因為雙方未保持安全距離，詳細責任仍待交通大隊進一步分析研判。

唐姓男大生在台南就讀大學，平時熱愛咖啡創作，月初才在校內咖啡沖煮比賽中奪下大專組冠軍，過去也曾在相關咖啡競賽中獲獎，被同好視為「咖啡界的明日之星」。事發前，他原本與朋友相約外出跨年，未料卻在跨年倒數前夕發生憾事，年輕生命戛然而止，令人惋惜。