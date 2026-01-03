中部罕見全台最凍「氣象署揭關鍵」　下周冷空氣挑戰首波寒流　

▲下周再一波強烈冷氣團影響，不排除在輻射冷卻加持下挑戰寒流。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)強烈大陸冷氣團影響，本島最低溫罕見出現在中部雲林，古坑低溫僅7.2度，主要是輻射冷卻加持。下周一將有另一波強烈冷氣團來襲，下周三到下周五在較強輻射冷卻助攻下，不排除強度挑戰今年首波寒流。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，台灣溫度偏低，基隆北海岸、東半部雲量偏多，西半部受北方乾冷空氣影響相當晴朗；隨著大陸冷高壓逐漸東移出海，台灣附近明天轉偏東風，溫度逐漸回暖，強烈冷氣團減弱；下周一另一波強烈冷氣團逐漸南下，前緣高壓梯度周一抵達台灣，周二在台灣附近，為南下過程；下周三到下周五強烈冷氣團影響台灣地區，未來一周氣溫偏低。

▲今晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

強烈冷氣團在輻射冷卻加持下，今天中南部罕見出現比北部更低溫情況，其中本島最低溫為雲林縣古坑7.2度，嘉義縣竹崎鄉也出現7.4度，南投名間低溫剩8度。林定宜說明，「這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，衝下來的位置較南邊，部分低溫排行榜地區在中南部地區，主要是清晨輻射冷卻效應加持，讓中南部很多地方僅有7度到8度，過往案例也曾發生過，但並不多見。」

未來降雨趨勢上，林定宜說明，今天水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲；周日水氣減少、天氣偏乾，環境轉偏東風，僅東半部、恆春半島零星短暫雨，西半部晴到多雲；下周一、下周二北方高壓經過台灣附近，北部、東半部有局部零星短暫雨，周一竹苗附近也有零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。

林定宜指出，下周三到下周五強烈大陸冷氣團再度影響，帶來乾冷空氣，水氣偏少，僅有迎風面地區有零星短暫雨。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度預測部分，林定宜表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，日夜溫差變大，明天西半部溫差較大，特別是中南部溫差可達10度以上，主要是清晨有輻射冷卻效應，白天過後溫度迅速回升。

下周一和下周二將有另一波強烈冷氣團南下，溫度逐漸下降。林定宜指出，尤其是北部、東北部氣溫下降幅度明顯，中南部下周三到下周五受到另一波強烈冷氣團影響，溫度也會下降，這3天屬於乾冷天氣，輻射冷卻加持下，日夜溫差比較大。

根據氣象署定義，台北氣象站的日最低氣溫達到10.4度以下，將為「寒流」等級。下周冷空氣是否會達寒流等級，林定宜指出，下波強度仍以強烈大陸冷氣團為主，但因為會帶來輻射冷卻效應，台北氣象站不排除低於10.4度，但還是要看未來最新的模式調整和氣象溫度發布資訊。