生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中部罕見全台最凍「氣象署揭關鍵」　下周冷空氣挑戰首波寒流　

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周再一波強烈冷氣團影響，不排除在輻射冷卻加持下挑戰寒流。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)強烈大陸冷氣團影響，本島最低溫罕見出現在中部雲林，古坑低溫僅7.2度，主要是輻射冷卻加持。下周一將有另一波強烈冷氣團來襲，下周三到下周五在較強輻射冷卻助攻下，不排除強度挑戰今年首波寒流。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到強烈大陸冷氣團影響，台灣溫度偏低，基隆北海岸、東半部雲量偏多，西半部受北方乾冷空氣影響相當晴朗；隨著大陸冷高壓逐漸東移出海，台灣附近明天轉偏東風，溫度逐漸回暖，強烈冷氣團減弱；下周一另一波強烈冷氣團逐漸南下，前緣高壓梯度周一抵達台灣，周二在台灣附近，為南下過程；下周三到下周五強烈冷氣團影響台灣地區，未來一周氣溫偏低。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲今晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

強烈冷氣團在輻射冷卻加持下，今天中南部罕見出現比北部更低溫情況，其中本島最低溫為雲林縣古坑7.2度，嘉義縣竹崎鄉也出現7.4度，南投名間低溫剩8度。林定宜說明，「這波強烈大陸冷氣團強度滿強的，衝下來的位置較南邊，部分低溫排行榜地區在中南部地區，主要是清晨輻射冷卻效應加持，讓中南部很多地方僅有7度到8度，過往案例也曾發生過，但並不多見。」

未來降雨趨勢上，林定宜說明，今天水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲；周日水氣減少、天氣偏乾，環境轉偏東風，僅東半部、恆春半島零星短暫雨，西半部晴到多雲；下周一、下周二北方高壓經過台灣附近，北部、東半部有局部零星短暫雨，周一竹苗附近也有零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。

林定宜指出，下周三到下周五強烈大陸冷氣團再度影響，帶來乾冷空氣，水氣偏少，僅有迎風面地區有零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度預測部分，林定宜表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，日夜溫差變大，明天西半部溫差較大，特別是中南部溫差可達10度以上，主要是清晨有輻射冷卻效應，白天過後溫度迅速回升。

下周一和下周二將有另一波強烈冷氣團南下，溫度逐漸下降。林定宜指出，尤其是北部、東北部氣溫下降幅度明顯，中南部下周三到下周五受到另一波強烈冷氣團影響，溫度也會下降，這3天屬於乾冷天氣，輻射冷卻加持下，日夜溫差比較大。

根據氣象署定義，台北氣象站的日最低氣溫達到10.4度以下，將為「寒流」等級。下周冷空氣是否會達寒流等級，林定宜指出，下波強度仍以強烈大陸冷氣團為主，但因為會帶來輻射冷卻效應，台北氣象站不排除低於10.4度，但還是要看未來最新的模式調整和氣象溫度發布資訊。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

天氣氣象氣象署強烈冷氣團寒流低溫輻射冷卻降雨

