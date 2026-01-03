　
    • 　
>
社會焦點 保障人權

灌髒水塞臭襪凌虐球員！南英商工女籃前教練認體罰　二審判4月

▲▼民進黨立委陳培瑜 張雅琳舉辦 體育暴力層出不窮 運動部能為孩子把關嗎 記者會 受害學生 家長出席控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受害學生和家長出面控訴籃球隊教練體罰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉人豪／台南報導

台南南英商工籃球隊前劉姓女教練長期凌虐球員，學生嘴巴被灌水、髒襪子強塞嘴巴，一審依成年人對少年犯強制罪，處有期徒刑5月，檢方上訴後劉女坦承犯行，台南高院改判有期徒刑4月。

南英商工女籃隊受害學生出面指控，加入籃球隊一年來飽受凌虐，教練會因為自己跟不上進度、動作不到位，就以言語羞辱，當眾罵她「白癡」、「廢人」，還曾經連續罰跪3個晚上，還有蒙著眼睛塞髒襪子，拿洗馬桶的髒水管塞嘴巴灌水，甚至拿碼錶把她砸頭得破血流，事後還要學姊幫忙清理血跡，最後還串供說是自己在浴室不慎滑倒，讓她身心受創，一度有輕生念頭，後來才向媽媽求救。

南英商工受害學生家長泣訴，孩子忍了一年才求救，因為遭教練恐嚇，如果講出來就要找黑道來割舌頭、剁手指，還會「把媽媽消失」，讓媽媽變成失蹤人口。

家長控訴，到校辦離校，教練還在學校各處室謾罵，甚至私下強收2.4萬元的宿舍費，孩子被霸凌得體無完膚，左膝韌帶斷裂、耳神經受損、左下顎咬合關節脫臼，學校卻一句道歉都沒有，甚至連校長的面都沒見過，「沒有一位師長願意保護學生，學校就像共犯結構，默許暴力。」

本基金會執行長馮喬蘭指出，劉姓教練面對指控總以「這都是訓練的一環」，學員在教官室被打，教官看了也從未通報，家長向學校投訴，學校也消極處理，只想記過了事，體育署、國教署也從未追究學校責任，最後在基金會介入下，台南市社會局將劉姓教練以違反兒少權法「對多名兒少為肢體暴力及精神暴力行為」裁處公告姓名並罰36萬元，台南地檢署也針對涉嫌恐嚇、強制等罪嫌起訴。

一審時，劉女僅是口頭禪無恐嚇之意，雖曾說不准睡覺等語，但學生還是睡覺；且也沒有罰跪超過2次，至於罰站次數也沒有3次這麼多；沒有將她的襪子塞入學生嘴巴，只有學生說謊，才叫學生將自己襪子塞入自己的嘴巴，且有得到學生父親同意，台南地院依照成年人對少年犯強制罪，處有期徒刑5月。

檢方上訴後劉女坦承犯行，審酌劉女身為學校籃球隊教練，與隊員間有不對等權力關係，不思以合理方式管教指導，考量其於上訴後終能坦認犯罪，但未達成和解或調解，改判有期徒刑4月，可易科罰金、可上訴。

