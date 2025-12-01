美烏高層近4小時磋商　盧比歐：有進展但仍有諸多工作

▲美國與烏克蘭在佛州海藍戴爾海灘（Hallandale Beach）展開高階磋商，圖為美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與烏克蘭在佛羅里達州海藍戴爾海灘（Hallandale Beach）展開高階磋商，試圖為俄烏戰爭尋找可行的終戰路徑。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會後形容此次會面「非常具建設性」，但也坦言距離真正的和平方案仍有一大段路要走。

這場近4小時的閉門會談，是美國特使魏科夫（Steve Witkoff）即將前往莫斯科、與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面前的關鍵前置作業。盧比歐、魏科夫以及美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）均代表美方出席；烏克蘭則由國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）領銜參與。

盧比歐向媒體指出，和平架構涉及「另一個當事方」的立場，並強調相關進程將在魏科夫訪俄後持續推進。他也說，討論焦點不只在於「如何停止戰鬥」，更包括讓烏克蘭在戰後能走向長期穩定與繁榮，「今天確實有進展，但還需要做更多」。

這份由美國起草、正與莫斯科協商調整的和平計畫先前因「向俄方靠攏」而備受批評，使得此次會議格外敏感。磋商地點選在魏科夫旗下事業打造的貝殼灣俱樂部（Shell Bay Club），盧比歐在開場時即強調目標是協助烏克蘭維持主權、獨立與未來發展。

烏梅洛夫則在會中回應，感謝美國持續支持基輔，「美國聆聽我們的聲音、美國支持我們、美國與我們並肩努力」，語氣也被外界解讀為是回應川普過去批評烏克蘭「不夠感激」。

不過雙方在會後聯合發表的簡短聲明並未透露方案是否取得突破。烏梅洛夫僅表示，所有與烏克蘭人民息息相關的議題都有討論，美方給予「極大支持」。

這次領軍出席的烏梅洛夫過去一直參與相關協商，但真正的首席談判代表原本是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。然而，他住宅日前遭到反貪單位搜索，澤倫斯基於11月28日宣布葉爾馬克已請辭。烏克蘭政府此刻正因一起能源部門涉及1億美元回扣的重大醜聞而承受新的內政壓力。

值得注意的是，盧比歐一週前才在瑞士日內瓦與葉爾馬克會面，當時雙方皆稱在新版和平計畫上已有正向進展，如今烏方代表換人，也讓和平磋商更添變數。

此次烏克蘭代表團還包括武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）及總統顧問貝夫茲（Oleksandr Bevz），全程參與和平計畫的討論。