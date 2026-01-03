　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被說每天寫臉書柯文哲很頭痛　陳佩琪千字文喊：要寫更多更長

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨日（2日）拜會立院國民黨團時，提及妻子陳佩琪是現在家中最討厭民進黨的人，但他會勸妻子去上班，轉移注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。陳佩琪隨後在臉書發布一篇長文，直言「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長」。

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，陳佩琪到庭旁聽。（圖／記者李毓康攝）

▲圖為先前陳佩琪到庭旁聽的畫面。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲2日為了幫民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》立法，上午拜會立院國民黨團，希望爭取支持；當被問到這段時間有無什麼心得，他表示，現在家中最討厭民進黨的人是妻子陳佩琪，但他會嘗試勸妻子去上班，分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

陳佩琪臉書千字文　憶法庭經歷　

對此，陳佩琪在臉書發布一篇千字長文，直言「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長」。她提到，去年2月底第一次去法庭旁聽，她攙扶著婆婆，「乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式」，法庭內講了半天，檢察官就是不准，最後法官也都按他們的意思來裁定。

陳佩琪表示，她曾在某次丈夫被莫名其妙延押時，於退庭後喊了一句，「他到底做了什麼，為什麼說他犯罪嫌疑重大？」結果丈夫當庭被她嚇壞，並暗示律師趕快將她帶走，在庭的每個人嘴巴也都張成O型，大家大概都以為她會因為「嗆法官」而被抓去關。

陳佩琪說，還有一件事情讓她覺得很困惑，丈夫被保釋後，又被檢察官抗告，保釋金提高到7000萬，然後又被抗告，最後又被關回去了，理由是地院說要尊重「審級制度」，但她實在不懂「審級制度」是什麼，「專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？」

陳佩琪質疑　同一批證據2名法官判斷天差地別

最後，陳佩琪表明，她最不能明白的是，法官朱家毅在一批證據和所有當時被傳來證人的證詞之下，做出「目前尚無證據證明柯先生有介入京華城」、「要判定這個人有介入，需有更多證據佐證」的裁定，可同一批證據，法官呂政燁卻裁定要羈押禁見，「同批證據有著南轅北轍的判斷，這種結果，難道法界不會有疑問嗎？」

頭痛是吧？叫我不要寫， 我偏要寫， 而且寫更多更長… 當了35年的醫生，過去覺得人生和法院是八竿子搭不上邊的，醫療爭議我是從沒被告到要上法院的程度，不過歷經了去年的司法迫害，從裏頭學到了很多，想法也有很大的改變… ...

陳佩琪Peggy 發佈於 2026年1月2日 星期五
01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

怎麼這麼偏執？　柯文哲：朝野僵局在賴清德一念之間

怎麼這麼偏執？　柯文哲：朝野僵局在賴清德一念之間

民眾黨創黨主席柯文哲昨到立法院拜會藍綠黨團，請託支持立委陳昭姿的《人工生殖法》修法，接著今（3日）馬不停蹄到嘉義市幫或黨徵召參選市長的張啟楷站台，並宣布將擔任競選總幹事、還要long stay。而談到總預算卡關問題，柯說，都在總統賴清德一念之間，「奇怪，怎麼那麼偏執咧？以前就可以解決，為什麼今年沒辦法解決？」張則喊話，總預算只要行政院追加預算或者重編，馬上就可以付委。

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

陳佩琪「想找工作維持生計」　四叉貓拋6疑問

陳佩琪「想找工作維持生計」　四叉貓拋6疑問

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

柯文哲陳佩琪

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

