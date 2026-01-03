被說每天寫臉書柯文哲很頭痛　陳佩琪千字文喊：要寫更多更長

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲昨日（2日）拜會立院國民黨團時，提及妻子陳佩琪是現在家中最討厭民進黨的人，但他會勸妻子去上班，轉移注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。陳佩琪隨後在臉書發布一篇長文，直言「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長」。

▲圖為先前陳佩琪到庭旁聽的畫面。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲2日為了幫民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》立法，上午拜會立院國民黨團，希望爭取支持；當被問到這段時間有無什麼心得，他表示，現在家中最討厭民進黨的人是妻子陳佩琪，但他會嘗試勸妻子去上班，分散注意力，「不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。

陳佩琪臉書千字文 憶法庭經歷

對此，陳佩琪在臉書發布一篇千字長文，直言「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長」。她提到，去年2月底第一次去法庭旁聽，她攙扶著婆婆，「乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式」，法庭內講了半天，檢察官就是不准，最後法官也都按他們的意思來裁定。

陳佩琪表示，她曾在某次丈夫被莫名其妙延押時，於退庭後喊了一句，「他到底做了什麼，為什麼說他犯罪嫌疑重大？」結果丈夫當庭被她嚇壞，並暗示律師趕快將她帶走，在庭的每個人嘴巴也都張成O型，大家大概都以為她會因為「嗆法官」而被抓去關。

陳佩琪說，還有一件事情讓她覺得很困惑，丈夫被保釋後，又被檢察官抗告，保釋金提高到7000萬，然後又被抗告，最後又被關回去了，理由是地院說要尊重「審級制度」，但她實在不懂「審級制度」是什麼，「專業職場不是都要憑自己的專業來獨立判斷嗎？」

陳佩琪質疑 同一批證據2名法官判斷天差地別

最後，陳佩琪表明，她最不能明白的是，法官朱家毅在一批證據和所有當時被傳來證人的證詞之下，做出「目前尚無證據證明柯先生有介入京華城」、「要判定這個人有介入，需有更多證據佐證」的裁定，可同一批證據，法官呂政燁卻裁定要羈押禁見，「同批證據有著南轅北轍的判斷，這種結果，難道法界不會有疑問嗎？」