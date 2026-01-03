鄭麗文聘王金平任國民黨「最高顧問」　5日率4副主席親送聘書

▲王金平 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文在日前中常會上宣布，將聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」。國民黨文傳會在昨日發布採訪通知，5日上午鄭麗文將與4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等人，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。

鄭麗文日前在中常會指出，自己在副主席兼秘書長李乾龍陪同下拜會王金平，正式邀請王成為國民黨最高顧問，王從政50年來貢獻卓著，全台灣人脈寬廣，他退而不休這段時間，希望他能繼續為國民黨貢獻豐沛人脈、社會各界威望。鄭表示，她擔任國民黨不分區立委兩屆，第一屆時的院長就是王，受到他很大提攜跟照顧，也養成了固定向他請益的習慣，大家都熟悉王古道熱腸、照顧晚輩不遺餘力，特別跟他約見面。

鄭麗文也提到，王金平在政壇的特殊地位跟高度，她早就希望由他出任最高顧問，王也多次提醒她，最重要的使命跟願望就是促進台灣內部和諧、團結，第二是全力推動兩岸和平，她也非常認同。鄭喊話，台灣內部不能再內耗，不能製造莫須有的仇恨跟對立，民進黨執政就是始作俑者，但國民黨面對強權跟迫害不畏懼，希望團結台灣，有和諧社會，1月初將正式請王出任國民黨最高顧問。

根據昨日國民黨發布的採訪通知顯示，鄭麗文5日上午將與李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及吳宗憲等人，親自前往王金平的台北辦公室宏國大樓致送「最高顧問」聘書。