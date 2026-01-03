　
生活

青花菜價格跌至低點　農糧署：氣候造成集中採收

▲▼農糧署表示，青花菜產銷波動是氣候致短期集中採收，並非政策造成衝擊。（圖／農糧署提供）

▲青花菜近期價格跌到低點，農糧署表示，主因是氣候造成集中採收。（圖／農糧署提供）

記者許敏溶／台北報導

青花菜是民眾經常食用的蔬菜之一，但有報導指稱，今年冬季青花菜價格跌到罕見低點，主因為政府政策造成。農糧署今（3日）澄清，青花菜種植面積與歷年相當，近期價格波動主因為氣候造成集中採收，且進口成本尚高於國產價格，並無進口打壓國產狀況，各界勿引用錯誤資訊影響農民權益。

青花菜富含維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素，屬抗氧化力強的蔬菜之一，無論清炒、川燙或搭配沾醬食用，風味清爽，營養價值極高，是日常膳食中常見的健康食材。但有媒體報導，今年冬季青花菜價格跌到罕見低點，背後有兩大主因，包括政府獎勵金催出海量青花菜，以及冬季依然進口越南青花菜大量而流入市面所致。

農糧署今日駁斥，上述報導內容與事實不符。農糧署進一步指出，根據農情調查及生產預測資料，去年11至12月青花菜收穫面積約293公頃，與近5年（109至113年）同期平均291公頃相當，並無媒體所稱「海量增加」現象；去年12月中旬市場價格略跌，主因是受風災及豪雨影響，農民延後種植，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊、集中採收。

農糧署表示，經過持續監控，近一周（114/12/27-115/1/2）日均交易量39.3公噸，已較前周減少16.4%，平均交易價格每公斤28元，較前一周回升4.6%，顯示產銷秩序已逐漸恢復，價格尚屬冬季合理範圍，且仍高於生產成本15.4元/公斤。

另外，針對進口疑慮，農糧署說明，去年11月進口量1460公噸，是因為災後國產蔬菜產期延後，台北果菜市場供應量較常年減少15%，貿易商基於補充市場需求而進口；隨著國產青花菜上市，12月進口量已銳減至76公噸，並無「盛產期大量進口湧入」狀況。

農糧署表示，目前越南進口青花菜到廠價約每公斤50至60元，高於國產平均交易價格，貿易商於國內產期進口並無利潤空間，市場機制自然調節，無須過度擔憂。

政府推動「加工冷凍」與「轉作獎勵」政策雙軌並行，定位各異，但外界卻對兩項政策目的有所混淆。農糧署指出，像是從106年起推動的「契作加工用產銷履歷青花菜計畫」，主要針對冷凍加工需求，每年契作約250公頃，冬季儲存並充裕夏季汛期蔬菜供應；去年起推動的「契作轉作獎勵」，是為提升糧食自給率及減少進口依賴，將其納入轉作獎勵。政策目的是「增加國內整體生產量以替代進口」，不限於供應冷凍，也包含鮮食市場。

