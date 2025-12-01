　
    • 　
>
政治

台灣之盾首波軍購案曝！　台美拚整合對美9大軍購要價書

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統部署於松山機場周邊河濱公園。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德提出「台灣之盾」後，國防部正與美國在台協會（AIT）安全合作組協調，整合9項對美軍購要價書（LOR），核心包括採購第4套、3個連的愛國者3型飛彈，並比照美軍採用 IBCS 指揮系統，同時全面提升國軍現役9個愛國者連至相同指管構型。而「台灣之盾」關鍵，就是將國造與美造防空飛彈系統整合起來。

《聯合報》報導，中科院先前指出，台灣正尋求整合美製與國造防空飛彈系統，打造完整「擊殺鏈」。諾斯洛普・格魯曼的 IBCS 與 Anduril 的「Lattice OS」均已向我方提案，並承諾可解決國造天弓與美造愛國者長年無法共用同一指揮平台的問題，此能力被視為「台灣之盾」重要的關鍵。

行政院特別預算中，空軍規劃向雷神採購愛國者3型飛彈並導入 IBCS，同步升級9個現役愛國者連。不過，預算案目前未看到含有「國造與美製防空系統整合」的項目。

經查，當前國防部戰規司與 AIT 安合組合作，整合9項對美軍購要價書，包括「台灣之盾」首批對美採購第四套愛國者3型飛彈，以及9個愛國者聯戰機制案。國防部表示，「台灣之盾」要求建立重層攔截與 AI 輔助整合，任何符合需求的系統都在評估內。特別預算草案已送立法院，後續將依審議結果編列正式預算。

