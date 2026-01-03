冷到不想洗澡！他喊出「1句話」爆共鳴　宜蘭人秒懂：想阿嬤了

▲冬天天氣冷，很多人都不想要脫衣洗澡。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象署今（3）日針對9縣市發布低溫特報，宜蘭縣是黃色燈號（寒冷）。每次天氣轉冷，脫衣洗澡對許多人來說，無疑是最折磨人的事情，在宜蘭縣的新月廣場就透過粉專發布一則貼文，引起眾多網友強烈共鳴，直呼以前阿嬤都會這樣說。

中央氣象署表示，昨（2）日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉為濕冷，白天北台灣高溫僅約13至14度，中部及花蓮約18度，南部及台東約20至22度。今日氣象署也再針對9縣市發布低溫特報，宜蘭縣是黃色燈號（寒冷）。

新月廣場一張圖引起宜蘭人共鳴

臉書粉專「新月廣場」昨晚8時許，就發文表示「宜蘭的朋友們，我正式宣布」並附上一張圖。從圖片可見，這是一張浴室的照片，牆壁上的紙張寫著「今天洗屁屁就好了」。

貼文一出，讓許多網友忍不住直呼，「洗屁屁坐在免治馬桶上面就好了呀，還能用溫水洗呢」、「這真的是宜蘭人會懂的」、「太冷了，沒辦法脫衣服」、「那你要三天不洗澡了欸」、「感覺明天新月會很有味道」、「小時候太冷大人都會說今天洗屁屁就好+1」、「以前小時候都這樣」、「你透露你的年齡」。

許多網友想阿嬤了！幼時都會聽到「洗腳手」就好

也有網友回應，「小時候在宜蘭，晚上如果太冷，真的就是『洗腳手（台語）』」、「阿嬤也會說洗手腳就好，所以蓋章認證宜蘭人嗎」、「小時候很冷的時候，大人就台語說「洗腳手」就好了，突然好懷念小時候」、「小時候天氣很冷，我阿嬤都會說「咖丘敏啊ㄙㄟˋㄙㄟˋ欸丟厚啊（手、腳、臉洗洗就好了）」、「宜蘭冬天必備洗手腳，冷到縮肛」、「洗手腳，正港宜蘭人」、「小編勾起了大家稚嫩時的回憶了，開始想阿嬤了」。

「新月廣場」小編晚上11時許又留言表示，「我沒料到這篇廢文會釣出這麼多只洗屁屁的，我有床潔癖，我剛剛已經洗好澡了，報告完畢」。