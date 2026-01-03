柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

▲柯文哲拜會民進黨團。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲昨陪同陳昭姿拜會民進黨團、黨團總召柯建銘，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。綠委林楚茵今（3日）表示，樂見不同政黨針對法案實質討論，但現在已經是2026年，但今年的總預算還沒辦法審查，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。

林楚茵表示，昨日柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，自己樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作。但是也要提醒：現在已經是2026年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查！柯文哲一邊要求支持民眾黨版的人工生殖法案，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論！

林楚茵指出，她上個會期就非常關心人工生殖法，數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶納入《人工生殖法》適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

對於人工生殖法，林楚茵說明，目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與她一致，皆是要尊重女性生育自主並落實兒童最佳利益保障。 而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須 「脫鉤處理」。

林楚茵強調，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關，勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行，藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。