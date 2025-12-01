　
國際

川普團隊與烏代表團展開磋商　盧比歐：將全力協助基輔戰後安穩

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐與烏方高層展開磋商。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）30日在佛羅里達州與烏克蘭高層正式展開關鍵磋商，推動結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。這場會議被視為華府近來最重要的外交行動之一，美方代表包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

盧比歐在會談開場時表示，這次磋商的目的不僅是為了達成和平協議，更要為烏克蘭開啟一條維持主權、獨立及繁榮的長期道路。他強調，美方將全力協助基輔確保戰後安全與穩定。

烏克蘭代表團則由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領。烏梅洛夫在會議開始時指出，討論內容聚焦於烏克蘭的未來、國家安全、如何避免侵略重演、重建與繁榮等核心議題。他並在社群平台X上表示，會談期間與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持「持續聯繫」，並強調代表團有明確任務：維護烏克蘭利益、展開具體談判，並在日前日內瓦的對話成果上持續推進。

烏梅洛夫說明，代表團正在努力爭取「真正的和平」與「可靠的安全保障」，會後將向澤倫斯基彙報進度。

美國、烏克蘭及歐洲官員上週在瑞士日內瓦展開三方協商，而這次佛州會談即是在此基礎上延伸。美方提出的和平計畫旨在結束這場持續逾3年的戰爭，但初版28點方案因未徵詢烏克蘭及歐洲盟友意見、而且涉及要求基輔撤出頓內茨克州，以及美方承認頓內茨克、克里米亞與盧甘斯克為「事實上俄羅斯領土」而引發強烈反彈。

在烏克蘭及歐洲多方批評後，美方已對原方案進行刪修，但最新內容仍未公開。各界預期此輪佛州會談將攸關和平計畫能否邁向最終敲定。

11/28 全台詐欺最新數據

閃兵壞好事！陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡
「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
30年老屋翻新有補助！　內政部宣布：每棟最高960萬
探12℃！　下波冷空氣時間曝
「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀
快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

北美要聞 美國 烏克蘭 盧比歐 國務卿

