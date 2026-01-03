快訊／還沒冷完！9縣市低溫特報「今晚明晨跌破10度」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（3日）上午10時44分針對9縣市發布低溫特報，今至明（4日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷；今晚間至明上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報

影響時間：03日上午至04日上午

＊黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局部10度以下低溫發生。

白天溫度略回升，北部及宜、花高溫約15至18度，中南部及台東約20至22度。另外，北方乾空氣影響，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。



氣象署指出，下周一將有另一波強烈冷氣團來襲，下周三到下周五在較強輻射冷卻助攻下，不排除強度挑戰今年首波寒流。

資料來源：氣象署