台美關稅進入最後階段　經貿辦提台灣模式投資3重點、5議題

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）



記者張靖榕／綜合報導

台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室向立法院提出書面報告指出，目前談判核心聚焦以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，內容涵蓋政府間（G2G）協作、關稅與非關稅議題、貿易便捷化、經濟安全與商業機會等5大面向。經貿辦強調，在美方推動對等關稅架構下，台灣正力求降低對等關稅、不疊加原MFN稅率，並爭取多項232條款的最優惠待遇。

立法院經濟委員會明天將審查「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」報告。經貿辦指出，自4月美方宣布對等關稅以來，副院長鄭麗君率團已與美方進行5輪實體談判與多次線上磋商，共同推動談判向前。台灣以「根留台灣、布局全球」為總體戰略，對美提出三項「台灣模式」方案：一、企業依照全球布局自主規劃產業投資；二、政府提供信用保證，協助企業取得赴美投資的金融支持；三、透過台美政府合作，爭取土地、水電基礎建設、簽證便利、法規環境等投資條件，以降低產業赴美成本與風險，並協助美國形成產業聚落。

在五大談判議題方面，關稅部分，美方要求各國全面開放市場，台灣則在保障產業利益與糧食安全的前提下進行討論。非關稅障礙部分，美方關切美規車、農產品標準、輸入許可制度與技術性法規等議題，台灣均以國民健康為優先，並依據科學證據與國際標準尋求平衡。

貿易便捷化方面，雙方討論電子化通關、落實良好法制作業等措施，延續2024年台美21世紀貿易倡議首批協定的成果。經濟安全議題則聚焦防止洗產地、強化高科技出口管制與投資審查，並打造可信賴的「非紅供應鏈」。

在商業機會方面，台灣企業已籌組農訪團，擴大自美採購黃豆、玉米、小麥，有助於提升糧食安全。國營事業也規劃增加自美採購石油與天然氣，以強化能源韌性。此外，近年台美雙向投資持續升溫，政府將持續打造友善的跨境投資環境，吸引美商布局半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊等五大信賴產業。