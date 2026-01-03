雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

▲悠遊付乘車碼今天正式登場民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘。（圖／悠遊卡公司提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導

悠遊卡公司宣布，「悠遊付乘車碼」今天（3日）正式啟用，民眾只要打開手機APP，就能掃碼搭乘捷運或公車，享受一鍵進站的便利。首波上線還有高額回饋、任務獎勵等多重好康，讓你越搭越省。

乘車碼正式登場 手機嗶一聲輕鬆出門

民眾只要用手機打開「悠遊付Easy Wallet」APP，無論是iPhone還是Android，用QR Code掃描就能進站或上車。只要把乘車碼設為手機桌面小工具，更能一鍵開啟，通勤更有效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為慶祝這項新服務上線，悠遊卡公司特別推出回饋活動。民眾首次用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，享有票價50%現金回饋，每戶最高回饋33元，限量10萬名。1月3日至1月9日，只要任務達成，滿三次乘車還能再賺50元回饋券。

搭捷運公車賺回饋 轉乘優惠再加碼

悠遊卡公司表示，悠遊付會員還能搶先享有轉乘回饋。用乘車碼轉乘雙北捷運與公車時，系統會先收全額票款，之後若符合轉乘資格，回饋金會在下個月底自動匯入悠遊付錢包。像是公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，都能享有轉乘優惠，預計第一季就能開始體驗。

此外，乘車碼的回饋活動還可與「月級挑戰最高3%」及台北捷運常客優惠一起累加，讓通勤族搭車越搭越划算。多重加碼回饋，讓手機嗶一聲，輕鬆賺好康。

小工具設定超快速 一鍵進入省時又方便

想要更快進站的民眾，悠遊卡公司建議先把乘車碼設到手機桌面。iPhone用戶只要長按桌面空白處，點「編輯」後搜尋「Easy Wallet」，加入「乘車碼」小工具即可完成。Android用戶則長按悠遊付App圖示，選「Widget」後一鍵進入乘車碼，通關速度快到不行。

公司特別提醒，使用乘車碼時，記得將手機靠近驗票機或閘門5到10公分，等到螢幕顯示「掃碼成功」就代表已經完成扣款。這種雙軌支付方式，讓民眾無論用實體卡還是行動支付，都可以快速通行。悠遊卡公司也強調，未來會不斷導入新科技，讓大家享受更多元又聰明的支付服務。