　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

▲▼悠遊付乘車碼正式登場，自1月3日起，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊付乘車碼今天正式登場民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，掃描QR Code即可輕鬆搭乘。（圖／悠遊卡公司提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

悠遊卡公司宣布，「悠遊付乘車碼」今天（3日）正式啟用，民眾只要打開手機APP，就能掃碼搭乘捷運或公車，享受一鍵進站的便利。首波上線還有高額回饋、任務獎勵等多重好康，讓你越搭越省。

乘車碼正式登場　手機嗶一聲輕鬆出門
民眾只要用手機打開「悠遊付Easy Wallet」APP，無論是iPhone還是Android，用QR Code掃描就能進站或上車。只要把乘車碼設為手機桌面小工具，更能一鍵開啟，通勤更有效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為慶祝這項新服務上線，悠遊卡公司特別推出回饋活動。民眾首次用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，享有票價50%現金回饋，每戶最高回饋33元，限量10萬名。1月3日至1月9日，只要任務達成，滿三次乘車還能再賺50元回饋券。

搭捷運公車賺回饋　轉乘優惠再加碼
悠遊卡公司表示，悠遊付會員還能搶先享有轉乘回饋。用乘車碼轉乘雙北捷運與公車時，系統會先收全額票款，之後若符合轉乘資格，回饋金會在下個月底自動匯入悠遊付錢包。像是公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，都能享有轉乘優惠，預計第一季就能開始體驗。

此外，乘車碼的回饋活動還可與「月級挑戰最高3%」及台北捷運常客優惠一起累加，讓通勤族搭車越搭越划算。多重加碼回饋，讓手機嗶一聲，輕鬆賺好康。

小工具設定超快速　一鍵進入省時又方便
想要更快進站的民眾，悠遊卡公司建議先把乘車碼設到手機桌面。iPhone用戶只要長按桌面空白處，點「編輯」後搜尋「Easy Wallet」，加入「乘車碼」小工具即可完成。Android用戶則長按悠遊付App圖示，選「Widget」後一鍵進入乘車碼，通關速度快到不行。

公司特別提醒，使用乘車碼時，記得將手機靠近驗票機或閘門5到10公分，等到螢幕顯示「掃碼成功」就代表已經完成扣款。這種雙軌支付方式，讓民眾無論用實體卡還是行動支付，都可以快速通行。悠遊卡公司也強調，未來會不斷導入新科技，讓大家享受更多元又聰明的支付服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

更多熱門

相關新聞

悠遊付乘車碼「一鍵登入」看這裡！　首搭送50%回饋金

悠遊付乘車碼「一鍵登入」看這裡！　首搭送50%回饋金

雙北通勤族注意！悠遊卡公司今（2日）宣布，「悠遊付乘車碼」明（3日）起正式登場，「悠遊付乘車碼」同步於雙北捷運與公車啟用，民眾只要開啟手機悠遊付Easy Wallet APP「乘車碼」，不論iPhone或Android，掃描QR Code即可輕鬆搭乘，於手機桌面快速設定「乘車碼」後，更可一鍵登入，快速乘車。為慶祝服務上線，推出回饋活動，使用悠遊付乘車碼搭乘雙北捷運或公車，首搭最高可享50%回饋金。

中華郵政「乘車碼」服務上線　郵政金融卡雲支付也能搭捷運公車

中華郵政「乘車碼」服務上線　郵政金融卡雲支付也能搭捷運公車

花蓮MaaS平台啟動　食宿遊購一碼搞定

花蓮MaaS平台啟動　食宿遊購一碼搞定

關鍵字：

乘車碼

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面