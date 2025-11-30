　
生活

暫停近2個月　中華郵政12月恢復寄美國掛號信

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲中華郵政12月起恢復寄往美國掛號信函。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，日前國人寄往美國國際航空函件頻遭退件。中華郵政10月暫停提供美國掛號寄送服務，不過中華郵政近日公告，12月1日起，將恢復收寄發往美國之掛號信函。

過往寄往美國信件、文件和印刷品等不需要通關，但美國關稅政策牽動美國海關對進口郵件嚴格審查，加上執行上有落差，掛號信件通關較嚴格，日前頻發生民眾寄往美國掛號信函被退件情況，為避免民眾郵件卡關，並保障顧客權益，中華郵政10月中針對寄往美國信函暫停提供掛號服務；另寄往美國的「100美元以下之非商業性禮品」與「書籍」仍可照常寄送不受影響。

在中華郵政與美國郵政溝通後，中華郵政近日公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政表示，寄往美國之各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，需先至中華郵政全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁（下稱EZPost），製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

針對寄往美國郵件，內裝物品為商品時，中華郵政表示，目前僅限物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美金100元，以及內容物為「書籍」等物品。

此外，中華郵政也提醒，目前歐盟27國、美國、日本、香港、英國、瑞士、挪威、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政屬強制要求郵件需預先傳遞電子通關資訊(ITMATT)，以紙本發遞單交寄之郵件，因無法提供電子通關資訊(ITMATT)予寄達國郵政，恐遭致退件。

11/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

關鍵字：

中華郵政美國郵件掛號關稅信函退件

