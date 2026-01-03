竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南分局警方元旦凌晨接獲民眾報案，指稱竹南鎮公義路段有機車競速情形，立即派員前往現場查處，赫見一名未成年少年騎乘一輛未懸掛車牌之機車在道路上蛇行，見警車鳴笛後，少年竟拒絕停下，還在道路上數次任意變換車道、迴轉「逗弄警車」。警方事後成功將少年攔下，依規定製單舉發，另涉公共危險部分，警方依法將其帶返派出所偵辦，並依《少年事件處理法》及相關規定移送苗栗地方法院審理。

▲苗栗17歲屁孩無照騎車「逗弄警車」拒檢不停。（圖／翻攝社會事新聞影音）

現場畫面拍下，該名少年在公義路段期機車競速，見警車到場鳴笛攔檢後，少年竟拒不停車，還以機車機動力優勢，數次表演大迴轉，沿著分隔島以「8字型」繞圈逗弄警車；一旁友人拿起手機錄影，過程中見少年數度甩開警車後，頻頻鼓譟驚呼「安捏」、「喔喔喔」、「嗚~呼~」、「他回來了，要轉彎了要轉彎了！」離譜畫面在社群媒體瘋傳。

警方指出，該名17歲少年對警方多次鳴笛及攔停示意拒不停車，並有不依號誌行駛、任意變換車道等違規行為，已嚴重影響用路人安全，後續成功於巷內將少年攔下，依規定製單舉發。另涉公共危險部分，警方依法將其帶返派出所偵辦，並依《少年事件處理法》及相關規定移送苗栗地方法院審理。

初步了解，少年在同儕面前「逗弄警車」，展現幼稚表演慾的代價可不小，依照錄影畫面，無照駕駛可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；未依警方指示停車，可處3000元以上、6000元以下罰鍰；未依號誌行駛可處1800元罰鍰；任意變換車道可處600元以上、1800元以下罰鍰；未懸掛機車車牌可處3600元以上、1萬0800元罰鍰。合計最重恐吞4萬4400元罰單。

竹南分局呼籲，民眾若於道路上從事競速、拒絕攔查或其他危險駕駛行為，已觸犯《刑法》第185條第1項公共危險罪，最重可處5年以下有期徒刑。警方對於危害公共安全之行為，將依法嚴正執法，絕不寬貸，以維護用路人生命與交通安全。