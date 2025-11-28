新莊快樂公園大升級今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

▲侯友宜表示，此次工程將快樂公園擴建為全齡化共融公園，同時改善周邊道路及人行環境，打造讓長者及小孩安心舒適的全齡友善空間。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區快樂公園今（28日）正式啟用，市長侯友宜出席典禮表示，市府持續推動全齡化共融公園，本次將原快樂公園與周邊閒置空地整併擴建，導入更多全齡特色設施，不僅滿足鄰里休憩需求，更串聯瓊泰河濱公園，打造新莊具備生態與休憩功能的「生活綠廊」。

侯友宜指出，為提供市民就近休憩的自然友善環境，新北市積極推動共融式公園建置，目前已達247座。此次快樂公園整建工程投入約1.2億元，全面升級為全齡化共融公園，同時改善周邊道路與人行空間，營造長者、孩童都能安心使用的友善場域。他也鼓勵長輩多加走入戶外，享受健康、樂活的生活步調。

工務局說明，快樂公園以五大主題區域打造豐富共融環境，包括入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場。其中，蜂巢主題遊戲塔設置滑梯與攀爬設備，激發孩童探索冒險精神；共樂地景沙坑區則提供西瓜轉盤、沙坑與益智遊戲牆，促進兒童感官發展與社交互動；健康樂活區配置長者及身障者可共用的體健器材；共享廣場可作為社區活動場地，提升公共空間多元使用性。

工務局表示，公園亦導入節能與環境永續理念，設置太陽能儲電系統及LED節能照明，並建置保水設施與雨水回收系統，兼具永續友善與防洪功能，成為新莊區全齡共享、綠意生活的新亮點。

▲公園規劃為五大區，包含入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等。