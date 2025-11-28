　
    • 　
>
地方焦點

新北水保服務團成立20周年　凝聚民力共同守護坡地安全

▲新北水保服務團成立20周年。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府舉辦「新北市水土保持服務團成立20週年」表揚暨組訓活動，凝聚團員共識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於今（28日）辦理「新北市水土保持服務團成立20周年」表揚暨組訓活動，副市長劉和然頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員，感謝這群無私奉獻並致力將水土保持觀念導入新北市每個角落的英雄。新北水保服務團20年來協助市府水土保持服務案件達上萬件，專業服務已連續5年獲得農業部評核為全國績優水保服務團的肯定，由陳盈男團長代表將2025年度全國績優服務團之獎座獻予市府，期望透過表揚團員暨組訓活動凝聚水保服務團守護新北市坡地安全的共識。

農業局指出，新北市水土保持服務團成員來自土木、水保、水利、大地技師4大公會，共有80位有熱忱也有水保專業技術的技師，提供民眾免費水土保持專業諮詢服務。本次獲得20週年績優貢獻獎的鄧鳳儀技師，在新北市水土保持服務團剛成立時擔任首任團長，在制度尚未健全的草創時期，不僅必須在市府及民眾有立即會勘需求時，協調技師到場輔導民眾，並協助市府簡化水土保持申請上繁瑣的行政流程。在卸任團長後的2024年山陀兒風災，也多次到場提供專業意見，使相關單位更順利地進行搶災，讓新北市各地恢復成更安全的環境。

▲新北水保服務團成立20周年。（圖／新北市農業局提供）

▲獲得20周年績優貢獻獎的鄧鳳儀技師，多次到場提供專業意見，使相關單位更順利地進行搶災，讓新北市各地恢復成更安全的環境。

新北市水保服務團陳盈男團長表示，曾有對退休的夫婦想在三芝務農，因土地多年未整理而不利農作，在洽詢許多事務所後，都因為案件規模太小或價格不敷成本遭拒，偶然在農會聽到水保服務團巡迴講習，才與水保服務團進行諮詢，經了解夫婦需求後市府立即安排現勘，水保服務團在調查後依農地地形在集水區上游處設計截水溝，讓土壤不易流失並保留肥力，針對高低起伏處則規劃施作砌石擋土牆，穩定邊坡讓耕地更安全，協助夫婦在合乎水土保持法規下整理出利於耕作的農地。團長表示透過專業服務輔導民眾，讓水土保持不再流於冰冷的工程書圖，更讓民眾可以安心耕作，維護坡地安全更維繫滿滿的人情味。

副市長劉和然表示，新北市山坡地範圍高達88%，水土保持與坡地保育工作格外重要，感謝水保服務團共同為新北市的山坡地做好保育工作，近年市民朋友對於環境保護及水土保育的意識抬頭，有更多關心與積極參與的聲音，新北水保服務團20年來也持續不斷的傳遞相關知識，讓水土保持與市民更親近，同時透過組訓活動持續精進服務品質，讓民眾更能瞭解如何在兼顧水土保持下合理的利用山坡地。民眾如有山坡地開發或水土保持的相關問題，可上「新北市政府農業局」官網線上預約諮詢或撥打農業局水土保持服務專線洽詢：02-2965-9930。

▲新北水保服務團成立20周年。（圖／新北市農業局提供）

▲副市長劉和然（右3）28日頒獎表揚5位在水土保持服務團服務滿20年的績優貢獻團員。

11/26 全台詐欺最新數據

