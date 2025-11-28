　
地方 地方焦點

貢寮鮑產季開跑！新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣

▲新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北貢寮鮑「尚青」登場！海味福袋899元開搶，希望廣場限時開賣。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮鮑迎來產季，新北市政府與漁業署共同輔導貢寮區漁會，於11月29日、11月30日、12月13日及12月14日，在台北市希望廣場農民市集舉辦「貢寮鮑搶鱻展售活動」，現場將販售新鮮直送的生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑，以及廣受民眾喜愛的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、活凍鯖魚、透抽、小卷等東北角特色漁產。新北市漁業處邀請民眾把握機會，到場品嚐當季最「尚青」的貢寮海味。

新北市漁業處表示，本次活動也是「新北海派活動巡迴」最終站，為貢寮鮑產季揭開序幕。為慶祝開幕，11月29日邀請貢寮在地家政媽媽進行料理示範，上午11時30分發放限量100份鮮烤貢寮鮑免費試吃，下午14時30分則提供酥炸白帶魚試吃100份。11月30日推出貢寮鮑手作坊，限量20人參加，民眾可親手改造貢寮鮑殼，創作獨一無二的海味擺件。

▲新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣。（圖／新北市漁業處提供）

▲11月29日當日限量100份烤鮮九孔。

11月29日及30日亦推出超值海鮮福袋，價值1,120元的海鮮禮盒，只要899元即可入手，內容包含鮮凍九孔、白帶魚塊、白帶魚捲、小卷、活凍白蝦及薄鹽鯖魚。凡單筆消費滿500元即可參加抽獎，有機會把整尾白帶魚帶回家，最大獎為500元現金折價券（限下次使用）。活動也同步發行「貢寮鮮境探索指南」，協助民眾日後到貢寮遊玩時按圖索驥，尋訪在地美食與景點。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，「貢寮鮑」是當地重要產業，東北角沿岸如棋盤般的潮汐養殖池為獨特人文景觀。貢寮鮑生長於天然潮汐換水的養殖池，海浪拍打讓海水含氧量高，使其肉質特別鮮甜Q彈、飽滿多汁。她邀請民眾把握盛產季節，到貢寮走走，品嚐道地貢寮鮑料理，並順遊三貂角燈塔及東北角海岸線，享受自然山海美景。

漁業處長簡明雄表示，目前正值貢寮鮑產季，養殖於純淨海水中的貢寮鮑口感軟嫩帶嚼勁，且上架前均由新北市政府抽驗把關，民眾可安心選購。貢寮區漁會將於四天活動期間在希望廣場販售當季最新鮮的漁特產品，歡迎民眾假日到貢寮及希望廣場品嚐美味貢寮鮑，體驗漁港文化魅力，感受北海岸獨特景致。

▲新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣。（圖／新北市漁業處提供）

▲希望廣場貢寮鮑搶鱻鮑展售活動，民眾購買貢寮漁特產品。

▲新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣。（圖／新北市漁業處提供）

▲「貢寮鮮境探索指南」可以按圖索驥品嚐美味貢寮鮑料理及購買生鮮魚貨（點圖可放大）。

▲新北推「搶鱻展售」希望廣場開賣。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北海派x新北貢寮鮑-台北希望廣場農夫市集。

