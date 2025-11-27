劍湖山跨年景象新體驗　夜空、舞者與摩天輪交織同場

▲劍湖山世界今年跨年活動再度成為中部地區矚目焦點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

劍湖山世界今年跨年活動再度成為中部地區矚目焦點，園區宣布2026年跨年晚會將以「舞力High」為概念，在摩天輪前展開煙火、舞蹈與跨年演出的結合。今年活動的最大亮點，是以摩天輪作為煙火結構主體的展演形式，屬亞洲少見，也形成視覺上的能量中心，使跨年夜的地景呈現全新樣貌。

園方表示，為呈現完整視覺張力，煙火團隊在設計上以動態軌跡為主軸，包含環山延伸的線性煙火與雙輪同步的動態施放，總長10分10秒，從光束、節奏到色溫都有精密計算，希望在煙火焰火上升、擴散的瞬間，讓觀眾感受夜空立體層次的變化。園區強調，由於施放角度與光束路徑經過特別設計，現場觀看與影像紀錄的效果將有明顯差異，也因此吸引許多民眾提前規劃行程。

今年活動也加入新的文化體驗元素，園區首次舉行「K-Pop排舞大賽」。自開放報名後，共吸引近40組隊伍參加，參賽者從學生、素人到專業舞團皆有。評審團在初選階段以動作同步性、節奏掌控與舞台敘事為主要指標，其後選出的隊伍將在12月25日進入複賽，並於12月31日跨年夜進行最終決選。主辦單位指出，決賽將在萬人倒數的舞台前進行，摩天輪作為背景，使舞者動作的線條與夜景交錯，形成跨年夜難得一見的畫面。

跨年晚會演出陣容涵蓋歌手、舞者與主持人，從流行音樂到街舞文化都有涉獵。主持人由GINO與可緁擔任，多位表演者輪番登台，並有啦啦隊成員及舞蹈教師加入倒數橋段，營造更具參與感的現場氛圍。對不少家庭與年輕族群來說，跨年活動已逐漸成為年度旅行的一部分，民眾在園區遊玩、用餐，再走進晚會現場共同倒數，生活化的動線也成為眾多遊客選擇劍湖山的原因之一。

園區跨年當天將延長遊樂設施開放時間至晚間10時，使遊客得以提前在園區活動，再接續參與晚會與倒數，形成一日連續性的跨年體驗。園方指出，跨年期間因住宿及觀賞區域需求增加，相關規畫已陸續調整，以因應不同族群的跨年習慣。

▲劍湖山摩天輪跨年夜將成煙火施放主體，吸引遊客關注。（圖／記者游瓊華翻攝）