超浪漫！2026義大999秒跨年煙火模擬圖曝　藍色流星雨超唯美

▲南台灣備受矚目的義大世界跨年煙火秀將邁入17年。（圖／義大世界提供）



記者許宥孺／高雄報導

再過2個月就要迎接跨年，每年南台灣備受矚目的義大世界跨年煙火秀將邁入17年，今（28日)公佈首波煙火亮點。今年煙火秀依循往例仍長達999秒，值得一提的是，有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，將前所未見的藍色煙火投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境，陪伴大家迎接2026年第一刻歡樂時光。

義大世界跨年煙火秀邁入第17年，2026年以「紫耀義大 義享奔騰」為主題，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，將新春馬年的奔騰氣勢與活力，化作最誠摯的新年祝福。

▲流墨幻彩煙火超夢幻。（圖／義大世界提供）



義大世界指出，今年煙火設計突破以往，大膽創新，首波釋出三大亮點。首先登場的是國內首創「流墨幻彩煙火」，白閃高亮煙火與日間彩煙的奇幻交織，在夜空中揮灑出一幅流動的畫卷，絢麗的七彩騰雲層層堆疊，猶如瑰麗的織錦從天而降，如夢似幻的神話級鉅作，絕對震撼全台。

▲義大世界2026跨年將施放999秒大型煙火，以夜幕作畫七彩騰雲及宇宙星河。（圖／義大世界提供）



第二大亮點，則是不用出國就能親眼目睹的絕美藍色煙花「藍色流行雨煙火」，遠觀如同藍寶石雨滴從天際傾瀉而下，近看又宛若深邃的宇宙星空，帶領觀眾沉浸式體驗唯美又科幻的藍色夢境。

第三大亮點「五彩瀑布煙火」，繽紛壯觀的煙火如瀑布般絢麗流暢，氣勢磅礡。三大亮點集結了繽紛、震撼、動感、氛圍於一身，還有千輪小花、變光煙火等特色煙花，一場極致的視覺饗宴，唯有親臨現場才能感受。