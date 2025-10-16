始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

▲彩色煙火轟炸喜馬拉雅山，藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大戶外運動品牌始祖鳥（Arc’teryx）與中國大陸藝術家蔡國強合作，先前在西藏喜馬拉雅山脈的大型煙火表演，「炸」出一面倒的輿論抨擊。大陸官方近日完成調查，認定該活動違反《中華人民共和國青藏高原生態保護法》與《草原法》，將依法立案處理，並對多名地方官員啟動調查或免職處分。

《央視》報導，調查指出，這場煙火秀在西藏日喀則市江孜縣境內進行，活動區域屬於生態脆弱草原，活動過程中涉及破壞草原、煙火殘留物與塑膠碎片清理不徹底等問題。當局認定此舉涉嫌違反《青藏高原生態保護法》第46條第3、4項與《草原法》第49條，依法啟動生態損害鑑定與賠償程序。

根據調查結果，蔡國強工作室將依法承擔活動所造成的生態環境損害責任，贊助商始祖鳥亦需負擔相應的生態賠償與修復義務。日喀則市目前已委託有關單位進行損害評估，待後續調查完成後，將依法追究相關法律責任。

另據官方指出，該活動在未經集體研究決策的情況下，由江孜縣委與縣政府主要領導逕行批准，涉及違規決策問題。縣政府與相關部門亦被批評為請示報告制度未落實、執法監管不足與履職不力。

依據幹部管理權限，自治區紀委監委與黨委組織部對江孜縣委書記陳昊立案審查並予以免職；對縣長多吉普拉立案調查。日喀則市委與市紀委監委、市委組織部則對縣委常委兼宣傳部部長倉木決、政府副縣長崔國祿與黃紅梅、縣委宣傳部常務副部長李靜等人立案審查；縣委常委兼政法委秘書桑布則遭誡勉處分。

此外，江孜縣公安局局長李積平被免職；江孜縣生態環境局分局局長次成江措與縣自然資源和林業草原局黨組書記達次也遭免職並立案調查。