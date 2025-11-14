等了12年！雲林跨年重量級卡司登場　7千發煙火照亮新年夜空

▲跨年晚會將於12月31日晚間6點在全新啟用的雲林縣立田徑場盛大開唱。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣跨年晚會睽違12年強勢回歸，縣府宣布今年12月31日晚間6點將在全新啟用的雲林縣立田徑場盛大開唱，首波卡司今（14）日正式曝光，包括亞洲天王羅志祥、潮流 ICON 周湯豪、金曲歌后艾怡良與金曲原民才女舞思愛，縣府更預告還有神秘韓團壓軸登場，完整名單將持續公開，讓跨年夜星光滿點。

今年活動時間長達 6.5 小時，超過 10 組藝人輪番上陣，視覺與聽覺全面升級。羅志祥將首度在雲林開唱，為跨年準備超過半小時精華演出，更預告將帶來「意想不到的驚喜」，用熱力陪伴民眾迎向新年。周湯豪繼 2021 年雲林全中運後再度回到雲林，特別提到自己對在地美食念念不忘，這次預計提前抵達展開一趟「美食朝聖行程」。

首次來到雲林演出的艾怡良，近期帶著影視作品《整形過後》話題不斷，嗓音逐漸恢復，她表示將把這場跨年當作專屬個唱，大方展現爆發力嗓音。金曲原民歌后舞思愛則準備融合阿美族文化與電音、饒舌、爵士的創作曲目，要讓觀眾耳朵立刻「亮起來」。

雲林縣長張麗善表示，縣立田徑場於今年先後承辦縣運與全國運動會，場地設備經過多次大型活動驗證，安全無虞；地點緊鄰高鐵雲林站，交通便利，周邊並規劃超過千席汽機車停車位，方便民眾參與。「跨年晚會重啟，不只是演唱會，更是一場凝聚鄉親的溫暖時刻。」她說，希望讓鄉親不必遠行，在家鄉就能與親友相聚倒數，共同迎接 2026 年。

文化觀光處長陳璧君表示，今年跨年晚會從年中啟動籌備，縣府團隊以全力衝刺的方式邀請卡司、整合資源，期盼帶給民眾一場難忘盛典。活動除免票自由入場外，跨年倒數時刻更將施放 7000 發煙火，以半環場弧形設計打造震撼視覺，讓夜空成為最華麗的舞台。

轉播方面，今年由八大綜合台 CH28 獨家轉播，12 月 31 日晚間 8 時至翌日 0 時 30 分完整 LIVE，慢遊雲林 YouTube 也將同步直播。陳處長說，日前已陸續收到不少攤商與市集的設攤詢問，各項申請與資訊將於官方網站與粉專公告。