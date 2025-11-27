宏福苑去年捲13.27億維修罷免風波　原定2026年3月可完成拆棚

▲香港大埔宏福苑修繕方案。（圖／香港01）

文／香港01

大埔宏福苑今日（26日）發生五級火警，宏昌閣外牆棚架率先起火，其後蔓延至宏泰閣及宏新閣等大廈。火警造成多人死傷，一名消防員殉職。大埔宏福苑業主立案法團文件顯示，屋苑於去（2024）年7月進行大維修，至今已動工超過一年，承辦商為宏業建築工程有限公司，原預計於明（2026）年3月至6月分批拆除棚架。

▲宏福苑樓棟及戶數多，為大埔一帶有名的住宅集合區。（圖／香港01）

大埔宏福苑的業主立案法團（類似於住戶管理委員會）於去年1月通過3.3億元港元（約13.27億元新台幣）方案進行屋苑大維修，要求8座共1984戶，每兩個月、共分6期繳交16至18萬元（港元，下同）的維修費，結果引起大量業主不滿。

相關工程於去年7月起動工，後來有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。經過多番努力，2024年9月部分業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。

▲宏福苑住戶舉行會議商討修繕解決方案。（圖／香港01）

而新法團代表承諾會重新檢視大維修合約的條款，並與業主共同監管大維修進度。根據宏福苑法團的會議紀錄，大維修承建商於2025年9月向法團匯報工程進度時表示，會加快工程進度，第一期（宏昌閣、宏盛閣及宏志閣）預計於2026年3至4月開始拆棚，第二期（宏新閣、宏建閣及宏泰閣）預計於明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁閣及宏道閣）則於明年4至6月拆棚。

翻查資料，有關棚架工程已動工超過一年，其中，包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、批盪、灌漿鋪紙皮石等工序。及後，受超強颱風「樺加沙」影響，有關棚架結構出現損毀，在10月上旬需要進行加固修葺工作。

《香港01》就火災致電承建商，對方並未回覆查詢後掛線，而業主立案法團電話則未有人接通。

【本文獲《香港01》授權轉載。】