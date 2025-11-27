　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

▲宏福苑修繕工程承建商宏業建築工程有限公司之修繕通告。（圖／香港01）

▲宏福苑修繕建商通告稱，外牆要用保麗龍板防碎石擊壞窗戶。（圖／香港01）

文／香港01

大埔宏福苑五級火已致至少44死、62人送院傷者中16人危殆、25人嚴重、16人穩定、7人出院。香港保安局局長鄧炳強表示，消防發現兩處「不尋常」，包括大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料快；而且大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠（保麗龍，下同）。警方就火警拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括2名工程公司負責人及1名工程顧問。

▲宏福苑修繕工程承建商宏業建築工程有限公司之修繕通告。（圖／香港01）

▲修繕打鑿期間用木板或中空板遮窗。（圖／香港01）

根據宏福苑業主立案法團網頁，2024年10月刊出工程承建商宏業建築工程有限公司通告，指會為施工外牆進行保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板，委派人員使用Foam Board（發泡膠板，也就是保麗龍板，下同）完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護，以免於工程期間有碎沙石擊中玻璃窗，完成玻璃窗保護後鑿窗邊四周。

保安局局長鄧炳強表示，在消防人員滅火及救援的過程中，發現有關大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，受火後的蔓延程度比一般合規格物料遠為猛烈，蔓延速度極快，他形容「不尋常」。

此外，人員在涉事屋苑的沒被波及的大廈，發現玻璃窗貼上一些發泡膠板，發泡膠遇熱時很容易燃燒蔓延，亦屬不尋常，針對這兩個不尋常的情況，會作出深入調查。警方與消防已經組成專責小組，除調查火警起因外，亦會循刑事方向調查。

▲宏福苑修繕工程承建商宏業建築工程有限公司之修繕通告。（圖／香港01）

▲宏福苑修繕工程承建商宏業建築工程有限公司之修繕通告。（圖／香港01）

消防處處長楊恩健亦表示，在救火期間，人員在一座未燒的樓宇內，發現通風位置的窗戶被發泡膠板封住。這類發泡膠板易燃性很高，火勢蔓延很快，消防指發泡膠板的出現並不尋常，消防處將事件交由警方作進一步調查。

香港特首李家超表示，警務處及消防處已設專責小組全力調查，一定會提交予死因研究庭。調查工作一定要全面，亦要基於科學證據，亦需要做大量實驗室工作，政府會投入資源確保調查完善。李家超有信心在消防處及警務處全情投入下，會盡快將每一個可能調查的線索完全跟進。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

