前妻曾勸別在室內點蚊香　他出門15分鐘失火奪1命

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）平時有抽菸、在室內點蚊香的習慣，去年7月間他外出購買午餐時，住家突然起火，導致屋中的前妻嗆傷，送醫不治，因而挨告。由於3名子女皆證稱曾勸阻阿輝不要在家抽菸、點蚊香，加上消防局火災原因調查鑑定書的結果，台南地院法官日前審理之後，仍依過失致人於死罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑3年。

▲阿輝曾因在室內點蚊香，被前妻和子女勸阻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝離婚之後，仍與前妻一同住在某大樓，平時起居都在西側的木製和室房間，去年7月間他在房間內吸菸或點燃蚊香後，沒有確認菸蒂、蚊香是否完全熄滅，就外出去買午餐；15分鐘後住家發生火災，當時人在屋中的前妻逃生不及，最後因吸入性嗆傷併大面積燒燙傷，送醫不治。

阿輝雖然坦承平時有抽菸習慣，房間裡的蚊香也是他的，但辯稱自己不會在家中抽菸，而且蚊香味道很重，他已經改用噴霧式的蚊香。

但3名子女均證稱，阿輝會在室內點蚊香，平時也會抽菸，案發半年前曾制止他抽菸、在室內點蚊香，但他還是會偷偷點燃蚊香。

而在消防局的火災原因調查鑑定書中，本案起火原因為「遺留火種」引起火災的可能性最大，陳男出門的時間與火災報案時間相隔15分鐘，符合微小火源醞釀、引火燃燒的時間間隔，若他在出門前曾於臥室附近抽菸、點燃蚊香或使用打火機，一旦彈落煙灰、煙蒂或蚊香灰燼掉落在可燃物上，經過一段時間熱積蓄後，就有可能引發火災。

台南地院法官認為，從現有證據看來，阿輝確實是起火處的實際管領使用人，而且他有在房間內點蚊香及抽菸的習慣，卻疏於注意蚊香灰燼、菸蒂火苗的危險性，進而導致火災發生，釀成1死憾事，考量到他已經坦承有過失，態度尚可，最終依過失致人於死罪，判處他有期徒刑8個月，緩刑3年，全案仍可上訴。