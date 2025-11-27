　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，目前造成至少44人死亡、62人受傷，超過200名住戶失聯，相關消息登上全球多家媒體的頭條。不少人想起2017年，發生於倫敦格蘭菲塔的大火，同樣是高樓發生火災，也有專家對此分析兩場災難的相似問題。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

據《紐約時報》報導，香港宏福苑多棟高層公寓大樓發生致命火災，與 2017年倫敦格蘭菲塔大廈發生的火災有許多相似之處。一家消防工程諮詢公司的高層表示，在這兩起火災中，一些因素都給消防員的滅火工作帶來了困難。

▲倫敦大火（圖／路透社）

▲倫敦大火。（圖／路透社）

▲2017年倫敦格蘭菲塔大火（圖／路透社，上同）

顧問公司Basic Expert的總經理喬納森·巴內特表示，格蘭菲塔大廈火災中，一種名為覆層的易燃材料覆蓋了這座24層大樓的外牆，導致火勢從一層蔓延到另一層。英國官方當時稱，這場火災造成72人死亡。

巴內特先生在接受採訪時表示，竹製鷹架及其覆層（可能是布料或塑膠製成的）可能起到了與外牆覆層相同的作用，這些防火措施使得，火勢能夠越過防火隔離帶，從一層蔓延到另一層。

他說，這些相似之處給消防員在這兩起事件中都帶來了幾乎難以克服的挑戰，「高層建築火災撲救的難點在於，如何才能把水送到火源那裡？如果火勢蔓延到消防車水帶弄不到的地方，該怎麼辦？只能從內部滅火。」

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲香港大埔居屋宏福苑大火，建築物外圍都是竹製鷹架。（圖／路透，上同）

他表示，但這樣做會使消防員「身處險境，因為他們在建築物內」。他還補充說，消防員在架設設備時，「會妨礙人們從建築物內逃生」。

香港這起奪走數十條人命的大火起因目前仍不明。警方正在調查，大樓本身或鷹架材料是否助長了火勢快速蔓延。

報導指出，失火的大樓外包著竹棚架，這是在香港很常見的建築與維修用鷹架。有人認為，竹棚較輕、也更容易在香港這種空間狹窄的地方運送和搭建，但政府其實早就提醒過，竹棚的火災風險更高。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象
宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀
一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」
快訊／金唱片搶票時間出爐！　票價、座位圖一次看
揪心！失智妻目擊卻不知被撞死的是老公　女兒悲痛認屍
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！　香港5級大火震撼娛樂圈
「億萬直播主」忘帶胸貼　尷尬：10張有9張都露出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

陸委會哀悼香港宏福苑大火　目前尚無國人受影響

昆明洛羊鎮火車站重大工安事故　列車撞工人釀11死2傷

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

「警鐘從頭到尾都沒響過！」　宏福苑住戶曝內幕：就是火燒連環船

宏福苑起火瞬間曝　10分鐘延燒整棟樓...民眾驚慌大叫「走呀走呀」

陸委會哀悼香港宏福苑大火　目前尚無國人受影響

昆明洛羊鎮火車站重大工安事故　列車撞工人釀11死2傷

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

工人抽菸影片瘋傳！宏福苑住戶「上個月才PO文」：憂抽菸釀火災

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓　港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

「香港宏福苑大火」釀44死　多家燒臘店自發性衝現場送熱便當

海產捐肝救父三天就上工　「肝只剩20％吃止痛藥錄影」

港尖沙咀及荃灣20分鐘內又現火災　雲梯車救出濃煙嗆傷男女

黃國昌合影高市早苗桌子　綠黨團：繼承柯文哲！跟桌牌合照很有經驗

政院通過1.25兆軍購特別預算　顧立雄：美方已提供項量報價、交易期程

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫連告6罪　反擊：甜蜜都是假象

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司：展現台灣技術實力

醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

快訊／印尼近海規模6.6地震！　當局提醒小心餘震

黑豹旗／高一胡冠威霸氣9上9下　國小一路追隨劉任右

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

大陸熱門新聞

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

宏福苑惡火　住戶「一語成讖」44死

宏福苑44死惡火　最新空拍影片曝光

香港大火增至44死、279人失聯！　特首：已逐漸控制火勢

香港大火　燒焦小說讓1.1萬網友破防

香港惡火深夜仍在狂燒　深圳消防已集結

宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

宏福苑「災前外觀」曝！　昔為香港住宅典範

疑人禍影片曝！　香港宏福苑住戶控「工人蹲鷹架旁抽菸」憂釀災

香港13死火海！疑工人丟菸蒂引燃棚網

宏福苑惡火「殉職消防員」　照片經歷曝光

更多熱門

相關新聞

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大火驚見「主播一姐」現場轉播！換黑衣回電視台報新聞

香港大埔宏福苑昨日（26）發生五級大火，火勢狂燒7棟樓，截至24日11點為止，火災造成至少44人死亡，64人受傷送醫治療，火勢目前已經得到控制。而該起火災是香港相隔17年再度爆發5級火災事故，TVB電視台「主播一姐」陳嘉欣罕見直接到現場播報，晚間再度坐鎮主播台。

才勸前夫別在室內點蚊香　她命喪火場

才勸前夫別在室內點蚊香　她命喪火場

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓 港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

宏福苑大火迅速竄燒7棟樓 港消防直指保麗龍板遮窗「不尋常」

香港宏福苑「屋內視角曝光」　受困者咳嗽

香港宏福苑「屋內視角曝光」　受困者咳嗽

關鍵字：

香港火災倫敦竹棚架格蘭菲塔大火宏福苑火災

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

香港大樓狂燒7棟！如火山爆發恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面