宏福苑大火與8年前格蘭菲大火激似！　專家指「1問題」：妨礙逃生

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，目前造成至少44人死亡、62人受傷，超過200名住戶失聯，相關消息登上全球多家媒體的頭條。不少人想起2017年，發生於倫敦格蘭菲塔的大火，同樣是高樓發生火災，也有專家對此分析兩場災難的相似問題。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

據《紐約時報》報導，香港宏福苑多棟高層公寓大樓發生致命火災，與 2017年倫敦格蘭菲塔大廈發生的火災有許多相似之處。一家消防工程諮詢公司的高層表示，在這兩起火災中，一些因素都給消防員的滅火工作帶來了困難。

▲2017年倫敦格蘭菲塔大火（圖／路透社，上同）

顧問公司Basic Expert的總經理喬納森·巴內特表示，格蘭菲塔大廈火災中，一種名為覆層的易燃材料覆蓋了這座24層大樓的外牆，導致火勢從一層蔓延到另一層。英國官方當時稱，這場火災造成72人死亡。

巴內特先生在接受採訪時表示，竹製鷹架及其覆層（可能是布料或塑膠製成的）可能起到了與外牆覆層相同的作用，這些防火措施使得，火勢能夠越過防火隔離帶，從一層蔓延到另一層。

他說，這些相似之處給消防員在這兩起事件中都帶來了幾乎難以克服的挑戰，「高層建築火災撲救的難點在於，如何才能把水送到火源那裡？如果火勢蔓延到消防車水帶弄不到的地方，該怎麼辦？只能從內部滅火。」

▲香港大埔居屋宏福苑大火，建築物外圍都是竹製鷹架。（圖／路透，上同）

他表示，但這樣做會使消防員「身處險境，因為他們在建築物內」。他還補充說，消防員在架設設備時，「會妨礙人們從建築物內逃生」。

香港這起奪走數十條人命的大火起因目前仍不明。警方正在調查，大樓本身或鷹架材料是否助長了火勢快速蔓延。

報導指出，失火的大樓外包著竹棚架，這是在香港很常見的建築與維修用鷹架。有人認為，竹棚較輕、也更容易在香港這種空間狹窄的地方運送和搭建，但政府其實早就提醒過，竹棚的火災風險更高。