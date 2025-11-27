宏福苑大火奪44命　國民黨團記者會前默哀：為亡者哀悼盼香港平安

▲國民黨團為香港默哀。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者崔至雲／台北報導

香港宏福苑發生五級大火，造成至少44人死亡，火勢燃燒一整晚，直到今（27日）仍未完全撲滅。國民黨團今（27日）召開記者會前，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥特別默哀表示，他們為往生者哀悼、喪者祈福，希望平安，也希望救災順利、香港平安。

大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，造成至少44人死亡、62人受傷，另有超過200名住戶失聯。現場已成立緊急避難所，超過700人在此避難。

國民黨團在今日記者會開始前，羅智強表示，國民黨想幫香港的大火祈福，這次香港發生大火死傷慘重，他們為往生者哀悼、喪者祈福，希望平安，也希望救災順利、香港平安。

羅智強提到，希望主掌港澳事務的陸委會也能表達關切、協助之意，這是天災災害，重大的災害時刻，大家應該表現民胞物與的精神，山川異域，風月同天，他們表達深刻的關心，希望香港平安。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，國民黨對於香港大火致上哀悼之意，而這次的意外，要特別小心，在台灣有相同狀況，進行外牆整修，也要避免相同狀況發生，要把這個當作很重大的例子，避免相同案例在台灣，台灣一定要引以為戒，消防署一定要把這個例子當作重大例子，高樓救火不容易，雲梯車無法到高樓，高樓火災幾乎束手無策，高樓消防系統跟外牆整建的時候，務必把香港例子當作很重要的例子來參考。

▲香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

